ضرورت تعیین تکلیف مجتمع مسکونی ۱۰۰۰ واحدی تامین اجتماعی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، عابدین خرم در جلسه بررسی وضعیت مجتمع مسکونی شمس با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: نیمه تمام ماندن این طرح مسکن در ورودی تبریز و پس از گذشت افزون بر ۲ دهه، چهره شهر را زشت کرده است.

وی اضافه کرد: شهرداری مشکل انشعابات مجتمع را حل کرده، لذا انتظار می‌رود شرکت خانه سازی ایران با انتخاب پیمانکار جدید در اسرع وقت نسبت به تکمیل طرح اقدام کند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه پاسخگویی به مردم در ارتباط با این طرح اولویت اصلی ماست، بیان کرد: ما خودمان را متعهد می‌دانیم که از طرف استان هر کاری لازم باشد، برای اتمام طرح در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.

موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز با بیان اینکه عزم سازمان برای تکمیل مجتمع مسکونی هزار واحدی «شمس» جدی است، گفت: ما با تفویض اختیارات شرکت خانه سازی ایران به نماینده مقیم آن در آذربایجان شرقی، عزم خود را برای تکمیل این طرح جزم کرده ایم.

وی وعده داد که برای پیگیری دقیق روند پیشرفت کار در مجتمع هزار واحدی شمس، هر ماه در تبریز حضور یابد.

در این جلسه مقرر شد که فاز اول مجتمع مسکونی یکهزار واحدی «شمس» در شش ماه آینده، تکمیل و برنامه زمانبندی فاز دوم نیز تا یک ماه آتی ارائه شود.

زمین مجتمع مسکونی یکهزار واحدی «شمس» در سال ۱۳۷۱ خریداری و۱۰ سال بعد پروانه ساختمانی آن اخذ و عملیات اجرایی آغاز شد اما با گذشت بیش از ۲۱ سال هنوز به اتمام نرسیده است.

زیربنای کلی این طرح ۲۳۰ هزار متر مربع و زیربنای مفید حدود ۱۴۸ هزار متر مربع است که در چهار بلوک و هر بلوک شامل ۲ برج در دست ساخت است.

در شرایطی که دولت‌های قبلی در اوج درآمدهای نفتی و ترمالی، نسبت به تکمیل این طرح اهتمام نکردند، دولت سیزدهم در شرایط ضیق مالی، عزم خود را برای گذاشتن نقطه پایان بر این طرح، جزم کرده است.