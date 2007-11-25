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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

برپایی نشست‌های تخصصی زن و سینما در دانشگاه هنر

تالار شهید جان‌بزرگی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر به عنوان میزبان نشست‌های تخصصی سومین جشنواره فیلم کوثر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم کوثر اعلام کرد در این تالار به مدت سه روز کارشناسان، اساتید، صاحبنظران و فیلمسازان به بررسی، ارزیابی و آسیب‌شناسی سیمای زن و زن در سینمای غرب، شرق و ایران می‌پردازند.

بررسی سیمای زن در سینمای غرب، شرق و سینمای ملی عمده‌ترین محورهای نشست‌های تخصصی را تشکیل می‌دهد که روزهای 11 تا 13 آذرماه به مدیریت محمدتقی فهیم در محل دانشگاه هنر و در استقبال از جشنواره فیلم کوثر با حضور علاقمندان برگزار می‌شود.

سومین جشنواره فیلم کوثر به همت ستاد آیه‌های ایثار و تلاش و معاونت سینمایی وزارت ارشاد از 20 تا 23 آذرماه در مشهد مقدس برپا می‌شود.

کد مطلب 592817

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