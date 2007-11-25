به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم کوثر اعلام کرد در این تالار به مدت سه روز کارشناسان، اساتید، صاحبنظران و فیلمسازان به بررسی، ارزیابی و آسیب‌شناسی سیمای زن و زن در سینمای غرب، شرق و ایران می‌پردازند.

بررسی سیمای زن در سینمای غرب، شرق و سینمای ملی عمده‌ترین محورهای نشست‌های تخصصی را تشکیل می‌دهد که روزهای 11 تا 13 آذرماه به مدیریت محمدتقی فهیم در محل دانشگاه هنر و در استقبال از جشنواره فیلم کوثر با حضور علاقمندان برگزار می‌شود.

سومین جشنواره فیلم کوثر به همت ستاد آیه‌های ایثار و تلاش و معاونت سینمایی وزارت ارشاد از 20 تا 23 آذرماه در مشهد مقدس برپا می‌شود.