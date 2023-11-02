بارش باران تا شنبه در ایلام ادامه دارد

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تداوم بارش‌های نقطه‌ای در آسمان استان و ناپایداری‌های جوی به تناوب و به صورت نقطه‌ای تا شنبه آینده در استان ادامه دارد.

وی افزود: بارش باران پاییزی امروز نیز ادامه دارد و به صورت نقطه‌ای است این خاصیت بارش‌های پاییزی است.

میهن پرست اضافه کرد: بارش‌های اوایل پاییز تا اواسط پاییز شبیه بارش‌های اواسط بهار تا اواخر بهار است و نقطه‌ای و موقتی در این زمان از سال است اما بارندگی‌ها تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: تا روز شنبه این بارندگی‌ها در استان ادامه دارد، اما بارندگی‌ها به صورت منطقه‌ای و نقطه‌ای هستند چون شاخص‌های ناپایداری افزایش پیدا می‌کنند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: رعد و برق و صاعقه را در استان خواهیم داشت و بارش‌های این فصل چون رگباری هستند می‌تواند باعث آبگ رفتگی‌های معابر هم شود.