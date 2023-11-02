ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی میتوانند از قبض رایگان گاز بهره مند شوند.
وی افزود: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی با قرار گرفتن در سه پلکان نخست مصرف گاز از قبض رایگان برخوردار شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای ۴۸ هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۱۲ هزار مددجو بهزیستی است.
حسینی بیان کرد: تاکنون بیش از ۶۰ هزار مددجو از این طرح بهره مند شده اند.
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