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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۴

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه:

قبض گاز مددجویان بهزیستی و کمیته امداد رایگان می‌شود

قبض گاز مددجویان بهزیستی و کمیته امداد رایگان می‌شود

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: قبض گاز مددجویان بهزیستی و کمیته امداد با قرار گرفتن در سه پلکان نخست مصرف گاز، رایگان می‌شود.

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی می‌توانند از قبض رایگان گاز بهره مند شوند.

وی افزود: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی با قرار گرفتن در سه پلکان نخست مصرف گاز از قبض رایگان برخوردار شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای ۴۸ هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۱۲ هزار مددجو بهزیستی است.

حسینی بیان کرد: تاکنون بیش از ۶۰ هزار مددجو از این طرح بهره مند شده اند.

کد مطلب 5928175

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    نظرات

    • همدرد IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      25 1
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      والا دروغه من تحت پوشش هستم اصلا کم نمیکنند خونه هم نیستیم صبح میریم شب میام خونه .اصلا ارزان نیست
      • آرش IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
        2 0
        هر چیزی قانون دارد ، با کارت بهزیستی به کانون وکلای مراجعه کنید تا وکیل رایگان بیتون معرفی کنند . ، در نتیجه بسپارید به وکیل تان تا مراحل اداری و ثبت شما به عنوان مددجو در اداره گاز انجام دهد ، اگر نشد اون وقت قضاوت کنید ...
    • RO ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      5 1
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      سلام بابا دست برداریدانقد دروغ نگید .من معلول شدید بهزیستی هستم هزار باران این دوسال زنگ زدم و شماره کنتر و..گرفتن ولی یک ریال تخفیف هم نداره چه برسه رایگان بشه .
    • مادر IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      8 0
      پاسخ
      قبض برق رایگان کنید با مستمری هفتصد تومان چه پخت و پزی انجام بدهن که کنتور قابل پرداخت باشه
    • شیرازی IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      5 1
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      همش دروغ میگید اینجا..من تحت حمایت بهزیستی هستم هیچ خبری نیست دوسال پیش هم گفتن ثبت نام کنید تا قبضهایتان رایگان شوند بخدا ۷۰ هزارتومان دادم ولی هیچ خبری از رایگانی نیست
    • سیدمنصورموسوی IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      8 11
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      درود بردست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی که قشرمستضعف رابخوبی حمایت می کند.
      • بی نام IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
        4 2
        فقط درحد حرف اصلا هیچ قبضی برای مددجویان رایگان نیست
    • کیومرث صدری IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ای داد از اسیری کز یاد رفته باشد صید در دام وصیاد رفته باشد
    • مرتضی گماری فرد IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      2 1
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      باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما ریاست محترم بهزیستی استان همدان من تحت پوشش بهزیستی شهرستان کبودرآهنگ هستم وپدرومادرم تحت پوشش کمیته امداد ه‍ستن ازهمآن روزاول که مانام نویسی کردیم 3بارهرسری 50هزارگرفتن نوشتن ازاولش برای ماقبض آمده پولشم گرفتن پس کی رایگان میشه خدامیداندوپس باتشکر 654
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      2 1
      پاسخ
      چه دروغی وقتی گازها مشترک هستند چطوری رایگان میشه مگر اینکه مبلغ به حساب واریز بشه
    • غلامحسین احمدی دارانی IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سه ساله میگن آب وگاز وبرق مدد جویان رایگان شد کجاست به ابولفضل قسم به قرآن محمد قسم من ۴ساله نتوانستم گوشت قرمز بگیرم لازم است به مددجویان رسیدگی بیشترشون
    • وحید یزدانی اصل IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      1 0
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      واله همه این حرفهادروغه منم مددجوی بهزستی هستم کجارایگان شده
    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      1 0
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      سلام دروغ نیست راسته مددجوی کمیته امدادهستم برق واب ،مارایگان شده ولی گازنداریم اینودیگه نمیفهمم ،خونمون گازکشیدی نیست بخاطرهمین ۳۵۹
    • IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      1 0
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      دروغه دوسال پیش قبوض خدماتی رو بردم تحویل دادم رایگان نشده هیچ تخفیف هم ندادن
    • IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      1 0
      پاسخ
      همش دروغه همیشه قبض برق روستایی ها 4ماهی بود الان دوماه نشده قبض میاد منم مددجوی بهزیستیم چندبار رفتم ثبت نام کردم الکی فقط پول ازمون میگیرن ولی هیچکار نمیکنن
    • حسین IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      از پارسال گفتین رايگان میشه ولی هنوز منتظر موندن

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