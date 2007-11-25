"مظفرنامه" در پایان راه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون شهبازیان ساخت موسیقی این فیلم را به پایان رسانده و هم اکنون میکس نهایی آن انجام می‌شود. "مظفرنامه" با مشارکت بخش خصوصی و شبکه تهران تهیه می‌شود و در آن سعی شده بخشی از تاریخ معاصر ایران با کمدی موقعیت به تصویر کشیده شود.

به گفته ورزی نام "مظفرنامه" برای نمایش عمومی تغییر می‌کند. در این فیلم اکبر عبدی، محمد ابهر، بهزاد فراهانی، محمد ساربان، سپند امیرسلیمانی، شقایق فراهانی، کمند امیرسلیمانی، مسعود عجمی، بیژن علیمحمدی، محسن صادقی نسب و احمد کشاورزی ژرف به ایفای نقش پرداختند.

از دیگر عوامل فیلم "مظفرنامه" می‌توان به محسن جاهد تهیه‌کننده، مهدی کیهانی و نعمت‌الله مهاجرانی مدیران تولید، امیر اسکندری طراح گریم و نوید فرح مرزی طراح صحنه و لباس اشاره کرد.