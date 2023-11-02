حجت الاسلام عباس خرمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن دعوت از حضور آحاد مردم برای مشارکت در راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان سال جاری، بیان کرد: برای این راهپیمایی برنامه‌های ویژه ای مانند ایستگاه‌های فرهنگی تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه بعضاً جوانان ما نسبت به جبهه استکبار کم اطلاع هستند، گفت: تبیین رکن اصلی برنامه‌ای ۱۳ آبان استان باشد تا بتوانیم نسل جوان امروز را از ماجرای استکبار و استکبارگران آگاه سازیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در راستای اجرای برنامه‌ای تبیینی از ظرفیت مدارس و دانشگاه‌ها بهره‌گیری می‌شود، ابراز کرد: برنامه‌های ویژه ۱۳ آبان در تمام مدارس استان برنامه ریزی شده است.

خرمیان از برگزاری مراسم زنگ استکبار ستیزی در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: همایش‌های مختلفی در مدارس طی هفته استکبار ستیزی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و شیوه ورود آنها به برنامه‌های ۱۳ آبان در نشست‌های هماهنگی، صورت گرفته است، افزود: حضور دانش آموزان استان در راهپیمایی ضد استکباری پررنگ خواهد بود.