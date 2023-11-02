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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۱

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان:

«تبیین» رکن اصلی برنامه‌های ۱۳ آبان در استان سمنان است

«تبیین» رکن اصلی برنامه‌های ۱۳ آبان در استان سمنان است

سمنان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه بعضاً جوانان ما نسبت به جبهه استکبار کم اطلاع هستند، گفت: «تبیین» رکن اصلی برنامه ای ۱۳ آبان در استان است.

حجت الاسلام عباس خرمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن دعوت از حضور آحاد مردم برای مشارکت در راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان سال جاری، بیان کرد: برای این راهپیمایی برنامه‌های ویژه ای مانند ایستگاه‌های فرهنگی تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه بعضاً جوانان ما نسبت به جبهه استکبار کم اطلاع هستند، گفت: تبیین رکن اصلی برنامه‌ای ۱۳ آبان استان باشد تا بتوانیم نسل جوان امروز را از ماجرای استکبار و استکبارگران آگاه سازیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در راستای اجرای برنامه‌ای تبیینی از ظرفیت مدارس و دانشگاه‌ها بهره‌گیری می‌شود، ابراز کرد: برنامه‌های ویژه ۱۳ آبان در تمام مدارس استان برنامه ریزی شده است.

خرمیان از برگزاری مراسم زنگ استکبار ستیزی در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: همایش‌های مختلفی در مدارس طی هفته استکبار ستیزی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و شیوه ورود آنها به برنامه‌های ۱۳ آبان در نشست‌های هماهنگی، صورت گرفته است، افزود: حضور دانش آموزان استان در راهپیمایی ضد استکباری پررنگ خواهد بود.

کد مطلب 5928181

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