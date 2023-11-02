سند تحول بنیادین مبنای فعالیت های آموزش و پرورش کرمان است

رضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سند تحول بنیادین مبنای تمامی برنامه های آموزش و پرورش دیار کریمان است گفت: سند ننگین ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش استان کرمان جایگاهی ندارد.

وی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در روز معلم سال ۱۴۰۲ مبنی بر تهیه نقشه راه اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش و پرورش استان کرمان در راستای لبیک به مطالبه رهبر معظم انقلاب از روز بعد کارگره اجرایی سازی سند تحول بنیادین را با حضور فرهنگیان، اساتید دانشگاه و صاحب نظران تعلیم و تربیت تشکیل داد.

رضایی خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید همه به فکر ایجاد تحول و تغییر در نظام تعلیم و تربیت باشیم و این تغییر محقق نمی شود مگر با اجرایی سازی سند تحول بنیادین که پیاده سازی آن در مدارس آغاز شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: رویداد مهر تحول با هدف راه اندازی مدارس در مسیر تحول با حضور رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و مشاور وزیر در اجرایی سازی سند تحول بنیادین با حضور ۱۳۲ نفر مدیر مدرسه و کودکستان در کرمان آغاز شده است.

رضا رضایی تربیت نسلی متعهد و انقلابی را مهمترین رسالت آموزش و پرورش دانست و افزود: تحول در مدارس و راه اندازی مدارس تحولی لازمه تحقق این مهم است.

وی با دعوت از مردم استان کرمان به ویژه فرهنگیان و دانش آموزان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، ابراز امیدواری کرد، مردم انقلابی کرمان همراه با دیگر هموطنانمان در این مراسم مشت محکم دیگری بر دهان آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی بکوبند.

رضایی گفت: ۱۳ آبان که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده فرصت خیلی خوبی برای تبیین جنایت‌های آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی است، لذا باید با تدارک برنامه های فرهنگی، بصیرتی از فرصت ایجاد شده برای روشنگری در مورد چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جامعه به ویژه جوانان استفاده کنیم.