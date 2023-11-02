تاثیرگذاری شهدا تمام نشدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کریم سرافراز امروز در دیدار با خانواده شهید اسحاق علی عیوضی از شهدای دانش آموز استان همدان اظهار کرد: خدا را شاکریم که در هفته‌ای که به مناسبت یاد و خاطر شهدای عزیز دانش آموز، به عنوان هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده در منزل شهید حضور یافتیم.

وی به مقام و منزلت و جایگاه شهید در دین مبین اسلام اشاره کرد و گفت: خداوند جان و مال مؤمنین را در ازای بهشت می خرد، به طوری که جان مال خداوند است و خود خدا خریدار این مال است.

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج با بیان اینکه شهید همواره زنده است و در جامعه اثرگذاری دارد، افزود: خداوند دو بار در قرآن بر اینکه شهیدان زنده هستند تاکید می‌کند و می‌فرماید کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند آنها را مرده نپندارید و گمان نکنید آنان که در راه خدا کشته شده‌اند، مردگانی هستند، بلکه آنان زنده و در نزد پروردگارشان روزی دارند.

وی با تاکید بر اینکه تأثیرگذاری شهدا تمام نشدنی است و شهدا همواره زنده و هدایتگر جامعه هستند، تصریح کرد: مؤثر بودن و تأثیرگذاری شهید یکی از لوازم زنده بودن شهید است به طوری که بر جامعه و پیرامون خود اثرمی گذارد و خون شهید همواره جامعه را به حرکت در می‌آورد.

حجت الاسلام سرافراز با بیان اینکه خانواده شهدا چشم و چراغ ملت هستند، به ضرورت زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا اشاره و تشریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا کمتر از شهادت نیست که یکی از مهم‌تری شئون تکریم و زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا دیدار و دلجویی از خانواده شهید است.