به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه صبا اعلام کرد سومین جشنواره تصویرسازی کتابهای درسی با به نمایش گذاشتن 347 اثر از 115 تصویرگر از میان نزدیک به هزار اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره ساعت 10 روز دوشنبه پنجم آذرماه در نگارخانه ملی ایران آغاز میشود.
این نمایشگاه با همکاری و مشارکت مرکز چاپ و توزیع کتابهای درسی، دفتر برنامهریزی و تالیف کتابهای درسی، انجمن تصویرگران کتاب کودک و سازمان آموزشی در سه بخش ویژه افتتاح میشود. این بخشها شامل تصویرسازی متن کتابهای درسی، تصویرسازی کتابهای چاپ 85 و 86 و برداشت تصویرسازی از موضوع پیشنهادی خواهد بود.
موضوع پیشنهادی امسال در دو بخش پیامبران الهی و مولاناست. میزگردی نیز دوشنبه 17 آذرماه در مجموعه صبا با حضور هنرمندان، صاحبنظران و کارشناسان درباره ویژگیهای تصویرسازی در کتابهای درسی جدید برپا خواهد شد. سومین جشنواره تصویرسازی کتابهای درسی 21 آذرماه به پایان میرسد.
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