سرعت و سبقت عامل اصلی تصادفات در معابر خلوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی درباره وضعیت ترافیکی پایتخت گفت: رصد مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ ماه نشان از معابر و بزرگراه‌هایی خلوت در سطح شهر تهران و احتمال تصادفات به خاطر افزایش سرعت‌ها توسط برخی از رانندگان دارد.



سرهنگ شریفی بیان داشت: برخی رانندگان ممکن است با دیدن خلوتی معابر شهر تهران، قصد سرعت و سبقت غیرمجاز جهت زودتر رسیدن و یا انجام حرکات نمایشی و لایی کشی داشته باشند که به این دسته از رانندگان توصیه می‌شود فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعت‌های بالا خطر ساز و خطر آفرین است پس با رعایت قانون، همواره با سرعت مقرره در سطح معابر تردد کنند.

وی همچنین گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها و معابر و میادین شهر تهران به منظور کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند چرا که برخی رانندگان با دیدن خلوتی معابر ممکن است سرعت خودروی خود را بالا برده و باعث حادثه و تصادفات دلخراش شوند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: رانندگان در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد کنند و این احتیاط همان سرعتی است که اگر حادثه‌ای مقابل راننده روی داد بتواند خودروی خود را به موقع متوقف و از برخورد پرهیز کند.