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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۴

رئیس شبکه بهداشت و درمان رباط‌کریم خبر داد؛

پلمب ۶ آرایشگاه رباط کریم و پرند به دلیل مداخله در امر پزشکی

پلمب ۶ آرایشگاه رباط کریم و پرند به دلیل مداخله در امر پزشکی

رباط کریم- رئیس شبکه بهداشت و درمان رباط‌کریم از پلمب شش آرایشگاه به دلیل مداخله در امر پزشکی در این شهرستان خبر داد.

سعید لغوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام هشدار به مراکز زیبایی که اقدام به خدمات پزشکی بدون داشتن مدرک و مجوز قانونی می‌کنند اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و سلامت عمومی با این مراکز به طور جدی برخورد خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گفت: اخیراً ضمن معرفی سه آرایشگاه زنانه در رباط‌کریم و سه آموزشگاه زیبایی غیر مجاز در پرند به دادگاه، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و پلمب شده اند.‌

لغوی با اشاره به بازدیدهای مستمر از آرایشگاه‌های زنانه در رباط‌کریم و پرند، افزود: برخی از آرایشگرها مهارت لازم را ندارند، مواردی داشتیم که متأسفانه منجر به بروز مشکلات پوستی در برخی از شهروندان شده به این علت که برخی از آرایشگران در امر پزشکی دخالت کرده و این از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود.

کد مطلب 5928209

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود بسیار فراوان

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