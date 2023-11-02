پلمب ۶ آرایشگاه رباط کریم و پرند به دلیل مداخله در امر پزشکی

سعید لغوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام هشدار به مراکز زیبایی که اقدام به خدمات پزشکی بدون داشتن مدرک و مجوز قانونی می‌کنند اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و سلامت عمومی با این مراکز به طور جدی برخورد خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گفت: اخیراً ضمن معرفی سه آرایشگاه زنانه در رباط‌کریم و سه آموزشگاه زیبایی غیر مجاز در پرند به دادگاه، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و پلمب شده اند.‌

لغوی با اشاره به بازدیدهای مستمر از آرایشگاه‌های زنانه در رباط‌کریم و پرند، افزود: برخی از آرایشگرها مهارت لازم را ندارند، مواردی داشتیم که متأسفانه منجر به بروز مشکلات پوستی در برخی از شهروندان شده به این علت که برخی از آرایشگران در امر پزشکی دخالت کرده و این از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود.