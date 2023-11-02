ارائه تسهیلات به هنرمندان از سوی صندوق توسعه هنر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه عزت‌الهی نژاد گفت: در صحبت‌های انجام شده با دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و میراث‌داران تمدنی، تسهیلات صندوق توسعه هنربرای هنرمندان همچنان به شکل قبلی و به روال گذشته ادامه دارد.

وی افزود: آیین نامه تدوین شده و تا تصویب و ابلاغ نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه تسهیلات اعم از حمایت‌های مستمری، وام، بیمه، تعهدات بیمه تکمیلی، طرح تکریم و… همچون قبل از طریق صندوق توسعه هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.

گفتنی است، ماده واحده واگذاری کامل فرایند ارزشیابی و صدور گواهی درجه هنری هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، نخبگان و میراث‌داران تمدنی را به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از سوی رییس جمهور و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصلاحیه خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این ابلاغیه ارسال کرده و منتظر تایید و ابلاغ نهایی این شورا است و تا زمان تایید و ابلاغ نهایی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه تسهیلات به هنرمندان همچنان از سوی صندوق توسعه هنر ادامه دارد.