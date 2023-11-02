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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۳

عزت‌الهی نژاد:

ارائه تسهیلات به هنرمندان از سوی صندوق توسعه هنر ادامه دارد

ارائه تسهیلات به هنرمندان از سوی صندوق توسعه هنر ادامه دارد

رییس پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی از تداوم ارائه تسهیلات به هنرمندان از سوی صندوق توسعه هنر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه عزت‌الهی نژاد گفت: در صحبت‌های انجام شده با دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و میراث‌داران تمدنی، تسهیلات صندوق توسعه هنربرای هنرمندان همچنان به شکل قبلی و به روال گذشته ادامه دارد.

وی افزود: آیین نامه تدوین شده و تا تصویب و ابلاغ نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه تسهیلات اعم از حمایت‌های مستمری، وام، بیمه، تعهدات بیمه تکمیلی، طرح تکریم و… همچون قبل از طریق صندوق توسعه هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.

گفتنی است، ماده واحده واگذاری کامل فرایند ارزشیابی و صدور گواهی درجه هنری هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، نخبگان و میراث‌داران تمدنی را به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از سوی رییس جمهور و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصلاحیه خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این ابلاغیه ارسال کرده و منتظر تایید و ابلاغ نهایی این شورا است و تا زمان تایید و ابلاغ نهایی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه تسهیلات به هنرمندان همچنان از سوی صندوق توسعه هنر ادامه دارد.

کد مطلب 5928222

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