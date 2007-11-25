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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

40 کتابخانه در مناطق محروم کرمان ساخته می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از ساخت 40 کتابخانه در مناطق محروم این استان خبر داد.

مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ایجاد فرهنگ کتابخوانی در مناطق محروم و دور افتاده استان کرمان، اعتبار ساخت این کتابخانه ها تامین شده و تا پایان امسال 20 باب از آنها ساخته خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: ساخت 20 کتابخانه باقی مانده نیز در سال آینده تامین اعتبار و ساخته خواهد شد.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات کتابخانه در مناطق محروم جنوب استان، بالا بودن شدید حرارت در تابستان و نبود وسایل سرمایشی در این مناطق است.

محبان یادآور شد: همه دستگاه های اجرایی استان باید در زمینه حل مشکل پایین بودن سرانه کتابخوانی در استان کرمان مشارکت کنند.

کد مطلب 592825

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