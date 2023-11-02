بارگیری نخستین محموله مواد معدنی به شیوه کانتینری در بندرامام

به گزارش خبرنگار مهر، داود چگنی سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر استان خوزستان پیش از ظهر امروز پنج شنبه در گفت و گویی رسانه‌ای با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پایانه اختصاصی کانتینری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) گفت: طی قراردادی با شرکت بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات مواد معدنی برای بارگیری هفت هزار تن مواد معدنی در قالب کانتینر موافقت و برنامه‌ریزی شد. در این چارچوب نخستین محموله به وزن ۲ هزار تن با استفاده از کانتینرهای ۲۰ فوتی در پایانه اختصاصی کانتینری این مجتمع بزرگ بندری بارگیری و به کشور مقصد ارسال شد.

چگنی در تشریح مزیت‌های حمل کانتینری، جلوگیری از هدررفت کالا، ارتقای سرعت تخلیه و بارگیری و کاهش آلودگی‌های محیط زیستی را از جمله این مزیت‌ها عنوان و بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت حمل کانتینری در زمینه تخلیه و بارگیری کالاهای مواد معدنی که برای نخستین بار در این بندر بزرگ تجاری انجام می‌شود، علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت‌های پایانه کانتینری و بهره‌گیری از مزایای ناشی از این شیوه پیشرفته حمل و نقل، موجبات ارتقای رضایتمندی مشتریان فراهم می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، پایانه اختصاصی کانتینری با ۶٠٠ هزار TEU ظرفیت و برخورداری از تجهیزات پیشرفته و قدرتمند، ضمن ارائه خدمات بهینه به صنایع و صاحبان کالا در پسکرانه منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) گام مهمی در راستای کاهش بهای تمام شده کالا برداشته است.