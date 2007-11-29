فرید خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: میزان هدر رفت آب در این استان 5/27 درصد است که این رقم در کشور30 درصد اعلام شده که وضعیت استان از متوسط کشوری از جایگاه بهتری برخوردار است.

وی ادامه داد : در حال حاضر جمعیت تحت پوشش خدمات آبرسانی در شهرهای استان 8/99 درصد است که این رقم در کشور معادل 4/98 درصد است.

خلیل زاده یادآورشد: 3/46 درصد از جمعیت شهری استان تحت پوشش خدمات فاضلاب این شرکت هستند و این در حالی است که رقم متوسط کشوری 5/26 درصد بوده و با ما فاصله زیادی دارد.

وی اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی دارای 34 شهر و با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 720 هزار نفر در قالب 387 هزار فقره انشعاب آب و 167 هزار فقره انشعاب فاضلاب به شهروندان ارائه خدمت می نماید.

خلیل زاده افزود: همچنین طول کل شبکه آبرسانی در استان سه هزار و 500 کیلومتر و خط انتقال آب 450 کیلومتر، طول شبکه فاضلاب مدرن اجرا شده هزار و 500 کیلومتر و خط انتقال فاضلاب 50 کیلومتر و شبکه سنتی فاضلاب 400 کیلومتر است.