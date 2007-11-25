هدف از کنفرانس آناپولیس گسترش سلطه آمریکا است

"عبد الستار قاسم" استاد علوم سیاسی دانشگاه النجاح نابلس واقع در کرانه باختری در گفتگویی تلفنی با گروه بین الملل مهرگفت : تمام حاضران در نشست آناپولیس، همگی یک گروه ودسته هستند که هدف واحدی هم دارند.

وی درباره طرحی که شرکت کنندگان در این کنفرانس به دنبال تحقق آن هستند افزود : اینها به دنبال تحقق طرح سلطه آمریکا بر منطقه هستند تا دست اسرائیل در آن کاملا باز باشد.

این استاد علوم سیاسی فلسطینی درباره دلایل برگزاری این کنفرانس گفت : یکی ازمهمترین علل آن این است که دولت آمریکا همچنان می خواهد در راه جهانی شدنی که آن را در سال 1991 آغاز کرد، پیش برود؛ همچنین رهبران عرب، تمام هم وغمشان حفظ حکومتهایشان است ومی دانند که جز با هم پیمانی با اسرائیل وآمریکا، نمی توانند این مهم را محقق کنند.

قاسم در ادامه گفتگو با مهر افزود: مهمترین دلیل براین مدعی این است که تمام عربها می گویند که چیز تازه ای دراین نشست وجود ندارد وهیچ روزنه ای برای حل وفصل مسئله فلسطین از طریق آن به چشم نمی خورد ، حتی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم چنین سخنی را گفته است حال اگر وضعیت این چنین است، چرا آنها به سوی آن می روند؟ آنها برای تقویت موقعیت خود به این نشست می روند.

این کارشناس فلسطینی دیگر هدف نشست آناپولیس را حمایت از منظومه کشورهای عربی به اصطلاح میانه رو توصیف کرده و خاطر نشان کرد: این نشست برای حمایت از از رهبری فلسطینی حاکم بر رام الله(ابومازن) است؛ رهبری که امتیازات زیادی را به ویژه در ابعاد امنیتی تقدیم صهیونیستها کرده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره اینکه حاضران دراین نشست رسیدن به چه نوع هدفی را به عنوان دستاورد می دانند، گفت : طرفهای عربی اصولا توقع هیچ دستاوردی را ندارند و بسیار خوشحال می شوند اگر اسرائیل چیزی را به آنها هدیه کند؛ آنها خوب می دانند که اسرائیل هیچ چیزی را به آنها نخواهد.

به گفته استاد دانشگاه النجاح، تجربه نشان داده است که اعراب با گذشت زمان به تدریج از مواضع خود عقب نشینی می کنند؛ یعنی مواضع اعراب در سال 1967 با مواضعی که در سال 2007 دارند؛ تفاوت بسیار زیاد پیدا کرده است وبین این دو تاریخ ما شاهد سلسله عقب نشینی های تدریجی اعراب از مواضع خویش بودیم.

وی در این رابطه افزود : با برگزاری هر کنفرانسی اعراب حداقل یک عقب نشینی می کنند به طور مثال در این نشست برخی از کشورهای عربی همانند عربستان که حاضر به نشستن علنی پشت یک میز با اسرائیلی ها نبودند؛ امروز آنها مستقیما وعلنا با آنها جلسه برگزار خواهند کرد؛ گرچه وزیر امور خارجه عربستان گفته است که در این نشست حاضر می شود، اما با طرف اسرائیلی دست نخواهد داد، اما به طور حتم در نشست بعدی او دست خواهد و نشست بعد از آن هم روبوسی هم خواهد کرد پس اگر دستاورد وموفقیتی برای نشست آناپولیس وجود داشته باشد؛ این موفقیت از آن اسرائیل وآمریکا خواهد بود.

16 کشورعربی عضو اتحادیه عرب درنشستی که روز جمعه دوم آذر درقاهره برگزارشد؛ موافقت خود را برای شرکت در این کنفرانس اعلام کردند.

قراراست؛ کنفرانس آناپولیس 27 نوامبر( 6 آذر) درمنطقه آناپولیس واشنگتن برگزارشود.

