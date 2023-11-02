اردوی جهادی دامپزشکی در دهستان انگالی بوشهر برگزار شد

سیروس بنافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی جهادی دامپزشکی شهرستان بوشهر به منظور ارائه خدمات بهداشتی دامپزشکی به مناطق محروم دهستان انگالی آغاز شد.

وی اضافه کرد: این طرح در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبانماه ۱۴۰۲ با مشارکت اکیپ‌های مبارزه با بیماری‌های دامی دامپزشکی شهرستان بوشهر، دامپزشکی شهرستان دشتستان و نیروهای بسیج سازندگی سپاه استان به منظور ایمن سازی دام سبک این دهستان علیه بیماری آبله بزی و گوسفندی و مبارزه با انگل‌ها خارجی دام به اجرا می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر ادامه داد: در مدت اجرای این طرح کل جمعیت دام سبک این دهستان به صورت رایگان تحت پوشش عملیات مایه کوبی علیه بیماری آبله قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که بیش از سه هزار و ۵۰۰ رأس دام علیه این بیماری ایمن سازی شوند.