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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر:

اردوی جهادی دامپزشکی در دهستان انگالی بوشهر برگزار شد

اردوی جهادی دامپزشکی در دهستان انگالی بوشهر برگزار شد

بوشهر- رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر گفت: اردوی جهادی دامپزشکی در دهستان انگالی بوشهر برگزار شد.

سیروس بنافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی جهادی دامپزشکی شهرستان بوشهر به منظور ارائه خدمات بهداشتی دامپزشکی به مناطق محروم دهستان انگالی آغاز شد.

وی اضافه کرد: این طرح در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبانماه ۱۴۰۲ با مشارکت اکیپ‌های مبارزه با بیماری‌های دامی دامپزشکی شهرستان بوشهر، دامپزشکی شهرستان دشتستان و نیروهای بسیج سازندگی سپاه استان به منظور ایمن سازی دام سبک این دهستان علیه بیماری آبله بزی و گوسفندی و مبارزه با انگل‌ها خارجی دام به اجرا می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر ادامه داد: در مدت اجرای این طرح کل جمعیت دام سبک این دهستان به صورت رایگان تحت پوشش عملیات مایه کوبی علیه بیماری آبله قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که بیش از سه هزار و ۵۰۰ رأس دام علیه این بیماری ایمن سازی شوند.

کد مطلب 5928289

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