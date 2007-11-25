به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه ساماندهی و تولید و عرضه مسکن مصوب کردند کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم در آمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل 50 درصد هزنیه های عوارض ساخت و ساز و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده می باشد.

نمایندگان با بررسی پیشنهادات مختلف در این ماده از لایحه در نهایت با پیشنهاد علیرضا محجوب موافقت کردند که بر اساس آن دولت موظف شد صد در صد هزینه های تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها موضوع این ماده و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و به شهرداری پرداخت کند.

مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در خصوص اعمال تخفیف 50 درصدی برای تراکم ساخت بافت های فرسوده اظهار داشت: به طور کلی شهرداری ها و شوراها با هر گونه تخفیفی خصوصا برای بافت های فرسوده موافق هستند زیرا این تخفیف ها به آبادانی شهرها کمک می کند.

وی افزود: منتهی شهرداری ها هم اکنون از نظر بودجه دچار کمبود هستند و حتی برای حقوق رفتگران در آخر ماه دچار مشکل هستند و گاهی تا چند ماه پرداخت حقوق آنها به تعویق می افتد اکثر درآمد شهرداری ها از عوارض ساخت و ساز و نظایر آن است. بنابراین اگر 50 درصد آن حذف شود یعنی حدود 40 درصد آبادانی و عمران در شهرها باید حذف شود.

چمران تاکید کرد: در این صورت باید شاهد رکود عمران و آبادی شهرها باشند ما موافق تخفیف هستیم اما دولت باید در بودجه سنواتی پیش بینی کند این تخفیف ها جبران شود اگر این اتفاق بیفتد کار خوبی است با این کار به عمران شهرها کمک کرده ایم 80-70 درصد درآمد شهرها از عوارض بر ساخت و ساز است که اگر باقی بماند حداقل می توانیم امیدوار باشیم عمران شهرها به همین حالت فعلی باقی می ماند و حذف نمی شود.