انتظارها برای شتاب گیری روند توسعه کردستان بالا رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز اوسطی صبح پنج شنبه در آئین بهره‌برداری از راه‌آهن سنندج _ همدان گفت: دولت سیزدهم در زمینه حضور در استان کردستان رکورد زنی کرده و در ۱۸ ماه اخیر سه بار به این استان سفر کردند.

وی افزود: بعد از انقلاب اولین بار است که یک رییس‌جمهور در بازه زمانی کوتاه سه بار به استان کردستان می‌آید که نشان از دغدغه‌مندی حجت الاسلام رئیسی دارد.

نماینده قروه در مجلس گفت: این دغدغه مندی نتایج و برکات ارزشمندی هم برای استان خواهد داشت و نتایج آن بر پیکره اقتصادی کردستان مشهود و ملموس است.

اوسطی اذعان کرد: در این دو سال، دولت کلان‌پروژه‌های بسیاری را در استان کردستان عملیاتی کرده، از جمله راه‌آهن سنندج - همدان، پروژه‌های آب‌رسانی که یکی از مهمترین این پروژه‌ها است و طرح‌های بسیار دیگری که تأمین اعتبار شدند.

وی همچنین افزود: قطار توسعه کردستان بر ریل واقعی خود قرار گرفت و این مایه توسعه است.

نماینده مردم قروه در مجلس اذعان کرد: انتظاری که می‌رود این است که روند توسعه استان شتاب بیشتری بگیرد و با سرعت هرچه تمام به جلو حرکت کند.