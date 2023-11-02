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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

پس از حل مشکل ۲۰ تعارض مالکیت در شهرک‌های شهرستان بم؛

رییس قوه قضاییه سند مالکیت مالکین شهرک امام خمینی بم را اهدا کرد

رییس قوه قضاییه سند مالکیت مالکین شهرک امام خمینی بم را اهدا کرد

کرمان-رییس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد رسمی شهرک‌های امام خمینی(ره) و امید شهرستان بم دردادگستری کرمان، به صورت نمادین اسناد ۵ نفر از مالکین شهرک‌های امام خمینی(ره) را به آنها اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم گفت: شهرک‌های امام خمینی (ره) و امید شهرستان بم بالغ بر دو دهه با مشکل تعارض مالکیت مواجه بودند که در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته و با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و حل تعارض مالکیت، بیش از ۱۰ هزار قطعه اراضی و املاک مسکونی تثبیت شد و به صورت نمادین ۵ نفر از مالکین شهرک‌های امام خمینی بم، اسناد مالکیت خود را از دستان رئیس قوه قضائیه دریافت کردند.

حسن بابایی تصریح کرد: در گام نخست، بالغ بر هزار و ۵۰۰ سند مالکیت برای مالکین شهرک‌های امام خمینی (ره) و امید شهرستان بم آماده صدور شده است و مابقی اسناد نیز با عنایت به مستندسازی‌های صورت گرفته ظرف یک ماه آینده صادر خواهند شد.

کد مطلب 5928338

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