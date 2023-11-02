رییس قوه قضاییه سند مالکیت مالکین شهرک امام خمینی بم را اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم گفت: شهرک‌های امام خمینی (ره) و امید شهرستان بم بالغ بر دو دهه با مشکل تعارض مالکیت مواجه بودند که در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته و با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و حل تعارض مالکیت، بیش از ۱۰ هزار قطعه اراضی و املاک مسکونی تثبیت شد و به صورت نمادین ۵ نفر از مالکین شهرک‌های امام خمینی بم، اسناد مالکیت خود را از دستان رئیس قوه قضائیه دریافت کردند.

حسن بابایی تصریح کرد: در گام نخست، بالغ بر هزار و ۵۰۰ سند مالکیت برای مالکین شهرک‌های امام خمینی (ره) و امید شهرستان بم آماده صدور شده است و مابقی اسناد نیز با عنایت به مستندسازی‌های صورت گرفته ظرف یک ماه آینده صادر خواهند شد.