به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود کمره ‌ای روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد رتبه بندیهای دانشگاهها که از سوی یکی از موسسات خارج از کشور اعلام شده است، گفت: رتبه دانشگاه تهران در این رتبه بندی بالاتر از آن چیزی است که اعلام شده است. برای اعلام رتبه حقیقی دانشگاهها نیازمند اطلاعات زیادی هستیم که در این میان به دلیل نبود آمادگی، بسیاری از اطلاعات دانشگاه تهران اعلام نشد. در صورت ارائه کامل اطلاعات دانشگاه تهران در رتبه و جایگاه بهتری نیز قرار می گرفت.

وی در مورد برخی از شاخصهای اعمال شده در این رتبه بندیها افزود: کسب جوایز معتبر بین‌المللی توسط فارغ التحصیلان دانشگاهها یکی از این شاخصهایی است که دراین رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته است. در صورتی که دانشگاه تهران آمار دقیقی از این نوع جوایز به موسسه ارائه می شد دانشگاه تهران رتبه بهتری را به دست می آورد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: همچنین با در نظر گرفتن تعداد مقالات و نشریاتی که در دانشگاه تهران منتشر شده است و جمع آوری این اطلاعات، رتبه دانشگاه تهران مطمئنا زیر 500 خواهد بود.

وی اظهار داشت: امیدواریم اطلاعات دانشگاه در سالهای آینده به نحو مناسب جمع‌آوری و با ادغام فعالیتهای دانشگاههاای تهران و علوم پزشکی تهران، رتبه بالاتری توسط دانشگاه کسب شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در مورد وضعیت دانشگاه تهران در رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام گفت: هنوز نتایج این رتبه ‌بندی به صورت رسمی اعلام نشده است. در رتبه‌ بندی دانشگاههای جهان اسلام از نگاه عمومی، تعداد مقالات بین المللی و انتشارات، 6 رتبه اول را دانشگاههای ترکیه و پس از آن دانشگاه تهران کسب رتبه کرده است و از منظر دیگر دانشگاه تهران در این رتبه بندی ‌دانشگاه دوم جهان اسلام معرفی شده است.

کمره ‌ای در مورد برنامه های دانشگاه تهران در خصوص ایجاد رشته ‌های میان رشته ‌ای اظهار کرد: سیاست دانشگاه تهران برای گسترش رشته‌ های مقطع کارشناسی تنها در بخش میان رشته ای است و در سایر رشته ها محدودتر عمل خواهیم کرد.