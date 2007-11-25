نقش سازنده زنان مسلمان در جوامع غربی به رغم محدودیتهای پوششی

شکست فرودگاه تورنتو در تعصب به پوشش اسلامی

مسلمان محجبه‌ای که به عنوان مأمور کنترل فرودگاه پیرسن تورنتو در کانادا فعالت می‌کرد و سه ماه قبل به علت پوشش اسلامی اخراج شد، بار دیگر با توافق برسر لباس اسلامی و جبران سه ماه تعلیق از خدمت فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت امنیتی گرادای کانادا شغل سابق حلیمه موسی مسلمان محجبه را به وی بازگرداند و برای قوانین خود مبنی بر پوشش متحدالشکل استثنا قائل شد.

از آنجا که این مسلمان خواستار حفظ ارزشهای اسلامی در پوشش خود بود در شرف از دست دادن شغل خود قرار گرفت، اما اتحادیه‌ای که حمایت از کارمندان امنیتی فرودگاه پیرسون تورنتو در کانادا را برعهده دارد، گفت: حلیمه موسی می‌تواند در محل کار خود حاضر شده و غرامت سه ماه تعلیق خود را نیز دریافت کند.

دفتر شورای روابط اسلامی - امریکایی نیز این هفته شکایتی به کمیسیون حقوق بشر کانادا درباره مسئله به وجود آمده برای این مسلمان شاغل در فرودگاه ارائه کرد که محور آن تبعیض دینی محسوب می‌شود.

طی چند دهه اخیر حجاب موضوع مناقشات بسیاری در کشورهای غیر مسلمانی بوده است که جمعیت اقلیت مسلمان آنها قابل توجه است. فرانسه و بریتانیا از جمله این کشورها محسوب می شوند که حجاب را به مثابه سرکوبی زنان مسلمان در قوانین اسلامی توصیف کرده اند؛ فرانسه در سال 2004 حجاب و نمادهای دینی را در مدارس دولتی و نهادهای عمومی ممنوع کرد که چندین کشور اروپایی به سرعت از الگوی فرانسه در ممنوعیت حجاب پیروی کردند.

آخرین اپیزود حجاب‌هراسی کانادا به ورزش جودو رسید

به دنبال ممنوعیت حضور دختران محجبه در تیمهای فوتبال خود، مسئله ممنوعیت حجاب به رقابتهای ملی جودو در کانادا نیز سرایت کرد.

هاجر عتبه دختر یازده ساله‌ای که به علت تصمیم داور از مسابقه در شهر وینیپنگ منع شد اظهار داشت: داور به من گفت نمی‌توانم با حجاب مسابقه دهم، باید حجاب را برای بازی برداشته یا بازی را ترک کنم.

دیو مینوک داور این مسابقه که به عنوان رئیس فدراسیون جودو در استان مانیتوبا کانادا نیز فعالیت می‌کند این حکم را دقایقی پیش از آغاز بازی به عتبه ارائه داد و مدعی شد که حجاب راهبردهای فدراسیون بین المللی جودو را نقض می‌کند، اما به مسئله دین ارتباطی ندارد و مسئله ایمنی ورزشکاران مطرح است.

براساس گزارش تلویزیون CTV کانادا در قوانین منتشر شده در پایگاه فدراسین بین المللی جودو، قانونی وجود ندارد که به حجاب اشاره کرده باشد.

حکم مینوک را می‌توان واپسین اپیزود از حجاب هراسی در ورزش کانادا دانست.

در ماه آوریل پنج ورزشکار مسلمان در رشته تکواندو در شهر منترال به علت عدم ترک حجاب از مسابقه حذف شدند. فدراسیون تکواندو شهر کبک نیز اعلام کرد که این تصمیم به علت ایمنی ورزشکاران اتخاذ شده و با قوانین فدراسیون جهانی تکواندو هماهنگ است. دو ماه پیش از آن دختر مسلمان و محجبه 11 ساله ای به علت پوشاندن موی سر خود از رقابتهای فوتبال اوتاوا کنار گذاشته شد.

ممنوعیت حضور دختران محجبه در رقابتهای ورزشی ملی، نارضایتی مسلمانان کانادا را که دو درصد از جمعیت 8/32 میلیونی کشور را تشکیل داده به دنبال داشته است.

دفتر شورای روابط اسلامی امریکایی در کانادا مصرانه اعلام کرده است که مسلمانان نباید در شرایطی قرار گیرند که مجبور باشند میان دین و ورزش یکی را انتخاب کنند.

برگزارکنندگان مسابقه در تلاش برای جبران این نقصان به عتبه مدال حضور در رقابتها پیشنهاد کردند، اما این دختر نوجوان از پذیرش آن سرباز زد و اظهار داشت که دریافت آن تنها تداعی کننده خاطره بد خواهد شد.

پاسخ سریع مسلمانان جهان به درخواست مردم بنگلادش

سازمانهای امدادی و کشورهای اسلامی برای کمک به بنگلادش که چندی پیش طوفانی عظیم چندین دهکده آن را به طور کامل نابود کرد و میلیونها نفر را بی‌خانمان گذاشت از یکدیگر پیشی می‌گیرند.

یاسر الت مدیر گروه داوطلبان امداد اسلامی در خاورمیانه اظهار داشت که سازمان ما ستادی تشکیل داده است تا 6 میلیون دلار برای بنگلادشیهایی که قربانی این حادثه شده‌اند جمع کند. سازمان امداد اسلامی تاکنون یک میلیون دلار در دفاتر خود در این کشور آسیای جنوبی توزیع کرده است. مجموع این مبالغ برای برپایی پناهگاههای موقت برای ملیونها بنگلادشی که به واسطه این طوفان بی‌خانمان شده‌اند صرف خواهند شد.

کمکهای فوری سازمان امداد اسلامی از جمله غذا، بطرهای آب و تجهیزات بهداشتی در مناطق ساحلی که مورد اصابت طوفان عظیمی پنجشنبه شب قرار گرفت برای مردم فراهم شدند.

سازمان امداد اسلامی که از سال 1994 در بنگلاش فعالیت می‌کند خدمات خود را در تخفیف رنج ناشی از گرسنگی، بیسواد و فجایع طبیعی سراسر دنیا متمرکز کرده که این خدمات را بدون توجه به رنگ، نژاد، دین و فرقه به مردم ارائه می‌کند.

سازمان امداد اسلامی مستقر در بریتانیا نیز ستاد جمع آوری کمک برای مردم بنگلادش را آغاز کرده است.

عبد الجولیلی مدیر جمع‌آوری کمک این گروه اظهار داشت: تاکنون 300 هزار پوند جمع کرده و تیمهای خود را طی چهار روزه گذشته به منطقه اعزام کرده‌ایم تا مردم بتوانند کمکهای خود را به مردم منطقه ارائه کنند. وی پاسخ مسلمانان به این درخواست را مورد تجلیل قرار داد و آن را پدیده‌ای منحصربفرد توصیف کرد.

سازمان امداد مسلمانان بنگلادش که چند ساعتی پس از این طوفان بسرعت به یاری مردم منطقه یافت همراه سازمان امداد اسلامی پایگاههای جمع‌آوری کمکهای مردمی را راه‌اندازی کرده‌اند.

عرضه فرآورده‌های غذایی حلال در مسکو

کمیسیون روابط بین ادیان و بین ملتهای مجلس مقننه (دومای) مسکو از پیشنهاد رئیس شورای مفتیان روسیه برای افتتاح شبکه فروشگاه های عرضه کننده فرآورده های غذایی حلال حمایت کرد.

عین الدین راویل مفتی مسلمانان روسیه و رئیس شورای مفتیان این کشور به نمایندگان مجلس پایتخت اعلام کرد: امروز بیش از 99 مؤسسه بر اساس استاندارد حلال کار می کنند. در مسکو در حدود 30 فروشگاه، غرفه و مؤسسه عرضه کننده خواروبار (حلال) وجود دارد، اما تعداد آنها نیازهای جمعیت مسلمان رو به رشد پایتخت را تأمین نمی کند.

"ایگور یلفرنکو" رئیس این کمیسیون اعلام کرد: ضمن ارائه نامه ای به شهرداری مسکو درخواست می کنیم در هر منطقه و شهری ، فروشگاه های حلال دایر شود.

کمیسیون روابط بین ادیان و بین ملتها مجلس مقننه پیشتر اظهار داشته بود که افتتاح این فروشگاههای حلال می‌تواند تساهل در روسیه را تقویت کند. این فروشگاه‌ها می توانند فرصتهای بیشتری برای غیرمسلمانان فراهم کنند تا درباره اسلام و فرهنگ اسلامی مطالب بیشتری بیاموزند، چرا که هرقدر بیشتر مردم درباره سنتهای یکدیگر بیاموزند پرهیزگارتر خواهند شد.

چندین پیش نیز مرکز استاندارد و صدور مجوز برای محصولات حلال و ذبح اسلامی وابسته به شورای مفتیان روسیه تأسیس شد.

اسلام با داشتن 23 میلیون مسلمان در کشورهای روسیه دومین دین بزرگ این سرزمین پس از مسیحیت ارتدکس محسوب می‌شود

رهبران مسلمان چین و روسیه قرارداد همکاری منعقد می‌کنند

رئیس شورای مفتیان روسیه روز سه شنبه 29 آبان ماه برای دیدار با مقامات دینی، مراکز اسلامی و برخی از مساجد، به چین سفر کرد و انتظار می رود در جریان این سفر قرارداد همکاری میان شورای مفتیان روسیه و انجمن مسلمانان چین منعقد شود.

راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه پیش از سفر خود یک نشست خبری گفت: چین شریک استراتژیکی روسیه بوده و هست، این کشور نقش مهمی در سیاست و اقتصاد جهانی ایفا می کند.

به غیر از این در چین میلیونها مسلمان زندگی می کنند و برای مسلمانان روسیه همکاری با برادران دینی در چین بسیار مهم است.

بر اساس اظهارات وی در چین سنتها و آداب اسلامی بسیار دقیق رعایت می شوند.

وی همچنین تصریح کرد: امروز در چین 30 هزار مسجد فعالیت می کند و آموزش اسلامی در حال توسعه بوده و مراکز اجتماعی مذهبی به فعالیت خود ادامه می دهند که این امر نشان دهنده ظرفیت بالای این کشور است.

هنگ‌کنگ یک گام به موفقیت در گسترش اقتصاد اسلامی نزدیک شد

پس از سرمایه گذاریهای جزئی در اقتصاد اسلامی، هنگ‌کنگ یک گام به استقرار خود به عنوان قطب اقتصاد اسلامی نزدیکتر شد و دومین بانک بزرگ این کشور سرمایه گذاری اسلامی را آغاز کرد.

کمیسیون امنیت و آینده هنگ کنگ این هفته اعلام کرد که این منطقه به منظور رسیدن به سنگاپور و مالزی، رقبای منطقه ای خود در بهره برداری از بازار 700 میلیارد دلاری اقتصاد اسلامی رقابت می کند.

صندوق هنگ کنگ توسط بانک هانگ سنگ واحدی از گروه بانکداری جهانی HSBC کمپانی های چینی و هنگ کنگی که به قوانین اسلامی توجه دارند را تحت پوشش قرار می دهد.

سرمایه گذاریهای اسلامی شامل تجارت الکل، محصولات گوشت خوک، قمار و تفریحات و سرگرمی ها نمی شود و به بهره گرفتن و ربا اعتقادی ندارد.

سخنگوی بانک هانگ سنگ گفت این سرمایه گذاری ها ظرف مدت زمان اندکی آغاز می شود. دولت هنگ کنگ نیز اعلام کرد که ابزارهای اقتصاد اسلامی برای حفظ جایگاه هنگ کنگ به عنوان یکی از برجسته ترین مراکز اقتصاد ضروری تلقی می شود.

از زمانی که این مستعمره سابق بریتانیا در سال 1997 تحت حاکمیت چین بازگشته این واهمه میان مقامات چینی وجود داشته که هنگ کنگ تحت تأثیر شانگهای یا سنگاپور به عنوان رقیب منطقه ای قرار گیرد.

در مقایسه با رقابت منطقه ای با سنگاپور و مالزی، هنگ کنگ دارای جمعیت کوچکی از مسلمانان است، از این رو کارشناسان آن اظهار داشتند باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد و موفقیت اقتصاد اسلامی در بخش سرمایه گذاری و صنعتی ثابت شود.

در حال حاضر حدود 300 بانک و مؤسسه اقتصاد اسلامی در سراسر جهان وجود دارد که براساس پیش بینی ها دارایی آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار می رسد.

اقتصاد اسلامی؛ صنعتی رو به رشد در سراسر جهان

اقتصاد اسلامی، صنعتی که در سراسر جهان توسعه چشمگیری یافته طی روندی در حال رشد، غیرمسلمانانی که اقتصاد شرع اسلام را منصفانه تر از بانکداری سنتی می‌دانند به خود جذب کرده است.

بانکداری شرعی به واسطه سهیم شدن سود و ضرر سهام میان بانک و مشتریان خود اداره می شود. معاملات اقتصادی به توافقهایی چون پرداخت نقدی، خرید مشترک، توافق خرید یا شراکت شبیه هستند.

اونگ یئوه 41 ساله یکی از غیرمسلمانانی است که دامنه گسترده و در حال رشد محصولات اقتصاد اسلامی را انتخاب و برای نخستین بار از وام 30 ساله ای استفاده کرده که از یکی از مؤسسات اقتصاد اسلامی برای خانه خود دریافت کرده است .

وی تنها غیرمسلمانی نیست که به اقتصاد اسلامی علاقه نشان داده ، النی کی وکیل بودایی یک شرکت، به مشتریان خود توصیه می کند از وامهای اسلامی برای پروژه های ساختمانی خود استفاده کنند.

در واحد مالزیایی خانه اقتصاد کویت 40 درصد از صاحبان حسابها و 60 درصد وام گیرنده ها غیرمسلمان هستند.

راشد محمد المعراج رئیس بانک مرکز بحرین در این رابطه توضیح داد: این امر به احترام به علائق گروه های مختلف ارتباط دارد که از فرصت سوء استفاده نکرده و رویکرد منصفانه خود را در پیش می گیرند.

علاوه بر وامهای اسلامی، اوراق بهادار و کارتهای اعتباری اسلامی نیز مورد توجه غیرمسلمانان است. بانکداران اسلامی نمی توانند سرمایه گذاریهایی که در عرصه تجارت الکل، قمار، هرزه نگاری، تنباکو و گوشت خوک صورت می گیرد را بپذیرند.

در حال حاضر اقتصاد اسلامی در بخش صنعت اقتصاد جهانی، به سرعت رشد می کند.

در حال حاضر حدود 300 بانک و مؤسسه اقتصادی اسلامی در سراسر جهان فعالیت می کنند که دارایی های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار می رسد.

در آسیا اقتصاد اسلامی به سرعت در حال رشد است و مالزی تلاش می کند به عنوان یک قطب منطقه ای در این عرصه شناخته شود. اندونزی، تایلند و سنگاپور نیز از دیگر کشورهایی هستند که بخش اقتصاد اسلامی خود را توسعه داده اند. امسال تونس و مراکش نیز نخستین بانکهای اسلامی خود را تأسیس کردند. وامها و اوراق بهادار اسلامی در ایالات متحده و بریتانیا نیز وجود دارد.

سهم زنان مسلمان در زندگی اقتصادی و مدنی بریتانیا مورد تأکید قرار گرفت

نخستین دیدار از گروه تازه زنان مسلمان که دولت بریتانیا را در ریشه کن کردن افراط گرایی و از بین بردن موانع فرهنگی یاری می کند دیروز با حضور وزیر امور جوامع قومی در لندن، بریتانیا تشکیل و بر حضور پررنگ زنان در زندگی اقتصادی، مدنی و اجتماعی جامعه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پاکستان، هیزل بلیرز وزیر امور جوامع در دولت بریتانیا که در این همایش ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: دولت بریتانیا اعتقاد دارد زنان نقش ارزشمندی در تقویت روابط جامعه در بریتانیا برعهده دارند.

گروه مشورتی و ملی زنان مسلمان به حضور 19 زن مسلمان از جامعه مسلمان بریتانیا فعالیت می کند.

این جلسه روز جمعه 2 آذر ماه در مرکز لندن به منظور بحث و بررسی موضوعات و نگرانی هایی که بر زندگی زنان مسلمان در بریتانیا تأثیر گذاشته برگزار شد تا نقش زنان در جامعه بریتانیایی مورد تأکید قرار گیرد.

بلیرز در این جلسه ابراز امیدواری کرد اعضای این جلسه به سفیران و الگوهای جامعه وارد عمل شوند چرا که آنها می توانند با حمایتهای این وزارتخانه نقش خود در جامعه را ارتقاء دهند.

وی افزود: براساس آمار 800 هزار زن مسلمان در جامعه بریتانیا زندگی می کنند و دولت امیدوار است بتواند اعتبار اخلاقی خانواده ها را برای به چالش گرفتن ایدئولوژی شایع شده توسط افراط گرایان ارزیابی کند.

زلیخا دلا از سازمان "پیریمری تراست" در لانکشایر گفت: ما به دنبال شرایط عمومی هستیم که زنان طی آن بتوانند در جامعه ایفای نقش کرده و شهامت پذیرش این نقش های بزرگ را داشته باشند.

این گروه تازه تأسیس هفت بار طی سال تشکیل جلسه می دهد تا توصیه های خود را به منظور تقویت زنان مسلمان و افزایش سهم حضور آنها در زندگی اقتصادی، اجتماعی و مدنی دولت بریتانیا را یاری کند.

آنها همچنین به گزارش درباره پیشرفت پروژه های جاری پرداخته و راه های تازه ای برای انعکاس صدای زنان مسلمان به دولت پیشنهاد می کنند.

زنان مسلمان هندوستان آموزش را مهمترین راهکار مبارزه با مشکلات دانستند

زنان مسلمان هندوستان که دیروز در دهلی نو به منظور بررسی مسائل و چالشهای خود در جامعه، گردهم جمع شده بودند توافق کردند که آموزش مهمترین ابزار تقویت آنها تلقی می شود.

این همایش که به منظور ارتقاء آگاهی زنان مسلمان در هندوستان برگزار شد در بیانیه نهایی خود بر آموزش تأکید قوی داشت.

حدود 350 زن مسلمان هفته پیش این همایش سالانه را آغاز کردند.

خاتون شیخ از بمبئی اظهار داشت: توانایی خواندن و نوشتن بزرگترین ابزاری است که زنان می توانند برای مبارزه با تمام چالشها در اختیار گیرند. زمانی که در مقطع متوسطه تحصیل می کردم مدرسه را رها کرده و چندی پس از آن ازدواج کردم، امسال امتحان پایان دوره تحصیلات دبیرستانی خود را همراه دخترم گذرانم و از این بابت احساس قدرت می کنم.

شیخ که با سازمان غیردولتی به نام موسکن همکاری کرده تلاش می کند والدین را در جامعه مسلمان متقاعد کند که دختران خود را به مدرسه فرستاده تا بتوانند از تحصیلات برخوردار شوند.

نیاز بی بی از احمد آباد از دیگر شرکت کنندگانی بود که به رغم آنکه منزلش در شورشهای 2002 در آتش سوخت، اراده خود را برای دادگاهی کردن متهمان از دست نداد و توانایی خواندن و نوشتن را علت این عزم راسخ خود توصیف کرده است.

براساس اظهارت وی شرایط زنان مسلمان در ایالت احمدآباد تأسف بار است و هر اتفاقی رخ دهد این زنان هستند که رنج می برند که به علت ناتوانی در خواندن و نوشتن نمی توانند افکار خود را منعکس کنند.