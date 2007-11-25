نواقص خدمات بیمه درمانی باید اصلاح شود/ بهانه سازمان های بیمه گر در مواجه با کمبود اعتبار قابل قبول نیست

محمد رضا امیر حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر به حضور مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور ارائه گزارشی از نحوه ارائه خدمات به بیمه شدگان اشاره کرد و افزود: دکتر رجائی نارسایی ها و نواقصی که در ارائه خدمات به بیمه شدگان وجود دارد را مطرح نمود و راهکارهایی نیز برای حل معضلات موجود ارائه شد.

وی تصریح کرد: گرچه سازمان بیمه خدمات درمانی عزم جدی برای ارائه خدمات به بیمه شدگان دارد اما نواقص و کاستی هایی در نحوه ارائه خدمات وجود دارد که باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: گرچه در شرایط حاضر بحث کمبود اعتباری که از سوی سازمان های بیمه گر مطرح می شود قابل قبول نیست اما به طور حتم با افزایش اعتبار سازمان های بیمه گر که مجلس به دنبال آن است دیگر بهانه ای از سوی سازمان های بیمه گر در ارائه خدمات ضعیف به مردم پذیرفته نخواهد بود.

امیر حسن خانی با بیان اینکه در سطح کشور از امکانات دولتی استفاده بهینه نمی شود اظهار داشت : عدم مدیریت مطلوب باعث شده تا همواره مردم از نحوه ارائه خدمات سازمان های بیمه گر گله مند باشند.

وی در خصوص عدم پذیریش دفترچه های بیمه روستاییان از سوی پزشکان و مراکز درمانی گفت: از سازمان بیمه خدمات درمانی خواسته شده تا فکری برای حل این مشکل بکند.