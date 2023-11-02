محکومیت قطعی ۲ عضو شورای شهر رویان به اتهام ارتشاء

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری از محکومیت قطعی دو عضو شورای شهر رویان به اتهام دریافت رشوه و سه نفر از مرتبطان به اتهام پرداخت رشوه خبر داد، گفت: با تأیید رأی صادره از سوی دادگاه کیفری دو، در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، دو عضو شورای شهر رویان بابت دریافت مجموعاً ۸۷ قطعه سکه تمام بهار آزادی، اخذ وجوه ارزی به میزان دو هزار دلار و وجوه رایج به مبلغ سه میلیارد ریال، هرکدام به تحمل دو سال و شش ماه حبس، شش میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی؛ منع از اشتغال در شهرداری و شورای شهر به مدت دو سال و انتشار حکم در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران، ادامه داد: نامبردگان با دریافت رشوه از سه پیمانکار حرفه‌ای ساختمانی، بدون وجود دلیل یا علت موجه، نسبت به انجام فعالیت‌های غیر قانونی نظیر تبدیل حکم قلع بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه به پرداخت جریمه وکاهش جریمه‌ی ساخت و ساز غیرمجاز در آرای کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، تخفیف عوارض ساختمانی، صدور مجوز ساخت مازاد بر پروانه ساختمانی ومانند آن، اقدام می‌کردند که حسب گزارش‌های واصله و رصد اطلاعاتی مأمورین، دستگیر و به زندان معرفی شدند.

حجت‌الاسلام اکبری، افزود: پیمانکاران متخلف نیز به عنوان سه متهم دیگر پرونده بابت اعطای سکه و پرداخت وجوه ارزی و ریالی به شرح فوق به ۲ عضو شورای شهر رویان، به منظور انجام تخلفات مزبور، هرکدام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده و اموال ناشی از ارتشاء نیز به نفع دولت ضبط شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، دستگاه قضائی استان در مواجهه با همه مصادیق فساد، بدون هیچ‌گونه اغماضی، به قید فوریت ورود کرده و واکنش قانونی و قاطعی خواهد داشت.