آثار فرهنگی و تاریخی به ثبت رسیده استان مرکزی به 450 اثر رسید

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این آثار شامل، مسجد مس ‌سر دلیجان، میل ‌میلونه نیم ور، کلیسای هاکوپ مقدس و تپه سوارآباد و تپه قبرستان گلشت شازند، کبوترخانه دهنوی، تپه خوشدون و امامزاده حسین جیریای اراک، تپه اسفین فرمهین و پل باقرآباد محلات است .

وی با اشاره به اینکه تاکنون در استان مرکزی بیش از دو هزار اثر تاریخی شناسایی شده است، یادآور شد: کارهای ثبت 100 اثر تاریخی و فرهنگی استان انجام شده است که امید می رود به زودی به ثبت برسند .

حسینی، استان مرکزی را استانی با قدمت طولانی تاریخی و فرهنگی خواند و خاطر نشان کرد: این استان از نظر تاریخی، فرهنگی و گردشگری است که باید توجه بیشتری به آن شود .