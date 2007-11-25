آثار فرهنگی و تاریخی به ثبت رسیده استان مرکزی به 450 اثر رسید

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این آثار شامل، مسجد مس سر دلیجان، میل میلونه نیم ور، کلیسای هاکوپ مقدس و تپه سوارآباد و تپه قبرستان گلشت شازند، کبوترخانه دهنوی، تپه خوشدون و امامزاده حسین جیریای اراک، تپه اسفین فرمهین و پل باقرآباد محلات است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در استان مرکزی بیش از دو هزار اثر تاریخی شناسایی شده است، یادآور شد: کارهای ثبت 100 اثر تاریخی و فرهنگی استان انجام شده است که امید می رود به زودی به ثبت برسند.
حسینی، استان مرکزی را استانی با قدمت طولانی تاریخی و فرهنگی خواند و خاطر نشان کرد: این استان از نظر تاریخی، فرهنگی و گردشگری است که باید توجه بیشتری به آن شود.
وی افزایش اعتبارات و تبلیغات و اطلاع رسانی را لازمه توسعه در این بخش خواند و عنوان کرد: با اقدامات انجام شده هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر ثبت ملی شود، ممنوع است و با خاطیان آن برابر مواد ۵۵۸تا ۵۶۹کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برخورد میشود.
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