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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۴

آثار فرهنگی و تاریخی به ثبت رسیده استان مرکزی به 450 اثر رسید

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی‌استان مرکزی گفت: با ثبت 10 اثر فرهنگی و تاریخی استان مرکزی، تعداد آثار ملی استان مرکزی به 450 اثر رسید.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این آثار شامل، مسجد مس ‌سر دلیجان، میل ‌میلونه نیم ور، کلیسای هاکوپ مقدس و تپه سوارآباد و تپه قبرستان گلشت شازند، کبوترخانه دهنوی، تپه خوشدون و امامزاده حسین جیریای اراک، تپه اسفین فرمهین و پل باقرآباد محلات است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در استان مرکزی بیش از دو هزار اثر تاریخی شناسایی شده است، یادآور شد: کارهای ثبت 100 اثر تاریخی و فرهنگی استان انجام شده است که امید می رود به زودی به ثبت برسند.

حسینی، استان مرکزی را استانی با قدمت طولانی تاریخی و فرهنگی خواند و خاطر نشان کرد: این استان از نظر تاریخی، فرهنگی و گردشگری است که باید توجه بیشتری به آن شود.

وی افزایش اعتبارات و تبلیغات و اطلاع رسانی را لازمه توسعه در این بخش خواند و عنوان کرد: با اقدامات انجام شده هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر ثبت ملی شود، ممنوع است و با خاطیان آن برابر مواد ۵۵۸تا ۵۶۹کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.

کد مطلب 592843

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