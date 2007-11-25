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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۵

بررسی ممنوعیت ارتباط با رژیم صهیونیستی در پارلمان بحرین

بررسی ممنوعیت ارتباط با رژیم صهیونیستی در پارلمان بحرین

پارلمان بحرین روز سه شنبه پیش نویس قانون ارائه شده از سوی فراکسیون پارلمانی الوفاق را که بر ممنوعیت ارتباط با رژیم صهیونیستی تصریح می کند، بررسی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان چاپ امارات متحده عربی، به موجب این پیش نویس، هر نوع تعامل با رژیم صهیونیستی یا بازگشایی نمایندگی تجاری متعلق به آن یا برقراری هر نوع ارتباط با این رژیم چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم  ممنوع است.

طبق ماده پنج این پیش نویس، کسانی که از این قانون سرپیچی کنند به حداقل سه و حداکثر پنج سال زندان محکوم می شوند.

در کنار مجازات حبس، جریمه مالی که بیش از 10 هزار دینار بحرینی نخواهد بود، در نظر گرفته خواهد شد.

لازم به ذکر است در پی دیدار شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین با زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دراواخر مهر ماه، مردم بحرین در اعتراض به این مسئله تظاهرات گسترده ای بر پا کردند.

حاضران در این تظاهرات ضمن به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی، تاکید کردند که هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به معنای عبور از خط قرمزی است که هرگز قابل پذیرش و توجیه نخواهد بود.

کد مطلب 592844

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