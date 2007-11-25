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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

هشدار وزارت صنایع به تولید کنندگان و صنعتگران

وزارت صنایع و معادن درباره سوء استفاده از نام این وزارتخانه در تولید بعضی از اقلام اطلاع رسانی و تخصصی به واحدهای تولیدی و صنعتی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، اخیرا گروهی با سوء استفاده از نام این وزارتخانه و در قبال اخذ مبالغی اقدام به فروش کتاب و CD تحت عنوان " بانک اطلاعات صنعتی " و ادعای اختصاص کد بین الملل به واحدهای تولیدی و صنعتی نموده اند.

روابط عمومی این وزارتخانه ضمن تکذیب ارتباط این وزارت با اقدام فوق الذکر از تولید کنندگان و صنعتگراندرخواست کرده است در مواردی این چنین ، صحت موضوع را قبلا از طریق این اداره کل و یا سازمانهای صنایع ومعادن استانهای این وزارت استعلام نمایند.

بدیهی است موضوع تخلف صورت پذیرفته توسط گروه مذکور از طریق مراجع قانونی در دست پیگیری می باشد.

کد مطلب 592845

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