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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همدان:

محورهای استان همدان مه آلود و لغزنده هستند

محورهای استان همدان مه آلود و لغزنده هستند

همدان- مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همدان گفت: باتوجه به آغاز بارش باران از دو روز گذشته در استان، محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان لغزنده و مه آلود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد آهکی تصریح کرد: راهداران با آمادگی کامل و به صورت شبانه روزی در سطح راه‌های استان و گردنه‌ها حضور دارند تا در صورت احتمال بارش برف در محورهای کوهستانی، آب گرفتگی و… در اسرع وقت نسبت به رفع هر گونه موانع از سطح جاده‌ها اقدام نمایند.

وی ادامه داد: بنا بر پیش بینی سازمان هواشناسی بارش باران تا روز جمعه ۱۲ آبان ماه ادامه خواهد داشت و این مستلزم رعایت سرعت مطمئنه و … از سوی کاربران جاده‌ای می‌باشد و از همه رانندگان گرامی خواهشمندیم با در نظر گرفتن شرایط موجود، از سالم بودن برف پاک کن، به همراه داشتن لباس گرم، پر بودن باک خودرو خود اطمینان حاصل فرمایند و با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب زدگی و… سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده‌ای هدیه دهند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان در پایان گفت: همه تمهیدات لازم برای اجرای طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۲ صورت گرفته است و در همین راستا ۷۵ هزار تن ماسه و نمک در راهدارخانه‌های سطح استان انبار و دپو شده است.

کد مطلب 5928465

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