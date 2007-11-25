حضور ایران در اولین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه به درخواست اتاق بازرگانی و صنایع گرجستان و بر اساس نیاز آن کشور به ماشین آلات و تکنولوژی ایران برگزار و فرصت مناسبی برای معرفی بخشی از توانمندیهای اقتصادی و صنعتی ج.ا.ا به کشورهای منطقه قفقاز و شرق اروپا خواهد بود.

در این نمایشگاه ، آخرین تولیدات خودروهای سواری متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو، انواع ماشین آلات بسته بندی، کمپرسورهای صنعتی، ماشین آلات ذوب فلزات و ریخته گری، ماشین آلات و تجهیزات دام و طیور، کنتور و رگلاتورهای گاز صنعتی و خانگی، انواع تایر، صنایع غذائی لبنی و دامی، خدمات فنی و مهندسی، جاده سازی، ساختمان سازی، هتل سازی، تجهیزات علائم ایمنی راهها، مفتول و سیم های فلری، شوینده ها و محصولات بهداشتی و کفش از جمله مواردی است که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

این نمایشگاه به مدت سه روز برگزار می شود. در طول مدت برگزاری، نشست مشترک بازرگانان و صاحبان صنایع ایران وگرجستان نیز برگزار خواهد شد.



