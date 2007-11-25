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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۶

حضور ایران در اولین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات گرجستان

اولین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تجهیزات و تولیدات صنعتی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت 20 شرکت سه شنبه ششم آذر ماه جاری به مدت سه روز در مرکز نمایشگاههای بین المللی تفلیس آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه به درخواست اتاق بازرگانی و صنایع گرجستان و بر اساس نیاز آن کشور به ماشین آلات و تکنولوژی ایران برگزار و فرصت مناسبی برای معرفی بخشی از توانمندیهای اقتصادی و صنعتی ج.ا.ا به کشورهای منطقه قفقاز و شرق اروپا خواهد بود.

در این نمایشگاه ، آخرین تولیدات خودروهای سواری متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو، انواع ماشین آلات بسته بندی، کمپرسورهای صنعتی، ماشین آلات ذوب فلزات و ریخته گری، ماشین آلات و تجهیزات دام و طیور، کنتور و رگلاتورهای گاز صنعتی و خانگی، انواع تایر، صنایع غذائی لبنی و دامی، خدمات فنی و مهندسی، جاده سازی، ساختمان سازی، هتل سازی، تجهیزات علائم ایمنی راهها، مفتول و سیم های فلری، شوینده ها و محصولات بهداشتی و کفش از جمله مواردی است که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

این نمایشگاه به مدت سه روز برگزار می شود. در طول مدت برگزاری، نشست مشترک بازرگانان و صاحبان صنایع ایران وگرجستان نیز برگزار خواهد شد.


 

کد مطلب 592848

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