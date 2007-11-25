رسالت بسیجیان هوشیاری در برابر تهاجمات سخت افزاری و نرم افزاری دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه اولین مجمع دانش آموختگان طرح ولایت بسیج فرهنگیان سازمان آموزش و پرورش مازندران افزود: تفکر بسیجی معنای واقعی مهرورزی، عدالت خواهی، گذشت و پایداری است.

وی خاطر نشان کرد: در میدان کارزار رزمندگان بسیجی در برابر تهاجمات ایستادگی کردند و امروز ملت بزرگ ایران با تکیه بر انرژی هسته ای هر روز پله های ترقی و اقتدار علمی خود را افزایش خواهد داد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه فرهنگیان با هوشیاری باید روحیه نفوذ دشمن برای تخطئه تفکرات دانش آموزان را تخریب کنند، اظهار داشت: معلمان بسیجی در هوشیاری نوجوانان برای مقابله با تهاجمات فرهنگی نقش دارند.

فیاضی با بیان اینکه اتحاد ملی باید سرفصل همه فرصت ها و تلاش های ناب دانش آموزان و فرهنگیان باشد یادآور شد: توپ و تشرهای واهی و دروغین امروزی دشمن هیچ ترس و واهمه ای را در فرهنگیان بسیجی ایجاد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: توسعه تفکر بسیجی از سوی معلمان حائز اهمیت بوده و تاکید کرد: باید بر احیاء فرهنگ بسیجی در عصرها و نسل ها توجه جدی شود.

مسئول بسیج فرهنگیان سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنانی با اشاره به فعالیت 18 هزار و 500 فرهنگی بسیجی سازمان یافته در کانون های فرهنگیان اظهار داشت: تعداد 828 نفر از فرهنگیان بسیج در قالب سه مرکز در ایام تابستان دوره های طرح ولایت را آموزش دیدند.

سرهنگ رمضان شکری افزود: تقویت معرفت دینی و بصیرت سیاسی فرهنگیان از طریق سلسله نشست های سیاسی و اجتماعی، تعامل با اقشار بسیج و دانش آموزان، تقویت کانون های بسیج و فرهنگیان، کمک به نظام تعلیم و تربیت کشور از جمله ماموریت های اصلی این سازمان استانی در سال جاری است.