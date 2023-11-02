ایجاد اشتغال مولد برای حدود ۷ هزار گیلانی در دولت سیزدهم 

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پور حیدری بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه سفر به رودسر در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل رفع موانع تولید حدود ۱۷۲ واحد راکد در حوزه‌های معدن، گردشگری، صنعت، کشاورزی به چرخه تولید برگشته‌اند.

پورحیدری با اشاره به اینکه گیلان جزو استان‌های پیشتاز در زمینه احیای واحدهای راکد است، افزود: در تلاش هستیم با ظرفیت سنجی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی در ارتباط با وضعیت فعالیت شأن مجدداً از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان از این پتانسیل بهره ببریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به احیای واحدهای راکد و نیمه فعال در سطح استان گفت: اشتغال مولد برای حدود ۷ هزار گیلانی در دولت سیزدهم و طی دو سال اخیر ایجاد شده است.

پورحیدری اضافه کرد: سال گذشته در حوزه اصناف تکالیف قانونی در حوزه اشتغال ۱۴ هزار ۵۰۰ پیش بینی شده بود که کاملاً تحقق یافت و در سال جاری نیز تا پایان سال آمار ۱۰۰ درصدی تحقق اشتغال در سطح استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی معادن کوچک مقیاس در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: در حوزه شهرک‌های صنعتی زمین‌های واگذار شده به واحدهای تولیدی که از ما مجوز تأسیس گرفته‌اند ولی هیچ گونه اقدامی طی سالیان گذشته انجام ندادند از طریق قانونی اقدام و باز پس گیری و به دولت بازگردانده شود.