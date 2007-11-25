"خیانت" جیمز پاترسون پرفروش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این رمان درباره پلیسی است که جزئیات قتلی را در وب سایت خود شرح می دهد و قتل را به گردن یک زندانی فراری می اندازد.

"معترف" اثر تری گودکایند نویسنده مجموعه تخیلی "شمشیر حقیقت" در جایگاه دوم قرار دارد. این کتاب یازدهمین و آخرین مجموعه "شمشیر حقیقت" به شمار می رود.

در این فهرست "سنگ سرد" نوشته دیوید بالداچی در رده سوم ایستاده است. داستان این رمان درباره کشته شدن اعضای یک باشگاه در واشنگتن است. این افراد به منظور جلوگیری از افشای اسرار دولتی کشته می شوند.

اما "شطرنج" اثر کلایو کسلر رده چهارم را به خود اختصاص داده است. این رمان هم پلیسی است و ماجرای کارآگاهی را بازمی گوید که در پی دستگیری یک قاتل حرفه ای است.

"دنیای بی پایان" نوشته کن فولت هم در رده پنجم قرار گرفته است. کن فولت نویسنده رمان پرفروش "ستون های زمین"، در این اثر ماجرایی حاکی از عشق و دسیسه را در یکی از شهرهای قدیمی انگلیس روایت می کند.