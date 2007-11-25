سید اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به برگزاری 167جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان و در استانهای مختلف کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه درصدی از کمک ها نقدی بوده و مابقی از سوی خیرین جهت پرداخت تعهد شده است، بنابراین وصول شدن این تعهدات زمان بر خواهد بود.

وی افزود: امسال در شهرستانهای کوچک نیز شاهد برگزاری جشن گلریزان بودیم و کمک های قابل توجهی از سوی خیرین جمع آوری گردید که این امر نشانه فرهنگ سازی در امر کمک به زندانیان نیازمند است .

مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد : پیش بینی می شود با جمع آوری 65 میلیارد ریال کمک های مردمی زمینه آزادی 1300 تا 1500 زندانی دیه فراهم شود.

گفتنی است، در جشن گلریزان سال گذشته حدود 4 میلیارد و 300 میلیون تومان کمک های مردمی جمع آوری شده بود. که امسال این کمک ها افزایش یافته است.