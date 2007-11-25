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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

167 جشن گلریزان در یک ماه/ 1300 زندانی دیه آزاد می‌شوند

167 جشن گلریزان در یک ماه/ 1300 زندانی دیه آزاد می‌شوند

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در جشن های گلریزان امسال که در تمامی استانهای کشور برگزار شد 65میلیارد ریال کمک های مردمی جمع آوری شد.

سید اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به برگزاری 167جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان و در استانهای مختلف کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه درصدی از کمک ها نقدی بوده و مابقی از سوی خیرین جهت پرداخت تعهد شده است، بنابراین وصول شدن این تعهدات زمان بر خواهد بود.

وی افزود: امسال در شهرستانهای کوچک نیز شاهد برگزاری جشن گلریزان بودیم و کمک های قابل توجهی از سوی خیرین جمع آوری گردید که این امر نشانه فرهنگ سازی در امر کمک به زندانیان نیازمند است .

مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد : پیش بینی می شود با جمع آوری 65 میلیارد ریال کمک های مردمی زمینه آزادی 1300 تا 1500 زندانی دیه فراهم شود.

گفتنی است، در جشن گلریزان سال گذشته حدود 4 میلیارد و 300 میلیون تومان کمک های مردمی جمع آوری شده بود. که امسال این کمک ها افزایش یافته است.

کد مطلب 592856

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