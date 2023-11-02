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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

استاندار اردبیل:

رتبه ۲۵ کنکور برای اردبیل قابل قبول نیست

رتبه ۲۵ کنکور برای اردبیل قابل قبول نیست

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: رتبه استان اردبیل در کنکور بیست و پنجم کشور است و این جایگاه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از برترین‌های کنکور در مصلای اردبیل اظهار کرد: ما میراث دار مشکلات عدیده در نظام آموزشی هستیم به طوری که در ابتدای حضور در این استان مدیرکل سابق آموزش و پرورش را دعوت کردیم تا گزارشی از وضعیت آموزشی استان ارائه کند که به رغم مطلوبیت گزارش او، حقیقت چیز دیگری بود.

وی تصریح کرد: نه تنها در کنکور رتبه پایین ۲۵ کشور را داریم بلکه در دروس عمومی و تخصصی پایه دوازدهم و امتحانات نهایی وضعیت نمرات دانش‌آموزان استان اردبیل مطلوب و مناسب نیست.

استاندار اردبیل گفت: با شناخت این وضعیت در تلاش هستیم تا شرایط گذشته را جبران و وضعیت آموزشی مناسبی را فراهم کنیم که در این زمینه بحث عدالت آموزشی برای ما بسیار مهم و اساسی است.

عاملی افزود: در کنار رعایت عدالت آموزشی و برگزاری کلاس‌های تقویتی برای همه دانش‌آموزان مستعد در مناطق شهری و روستایی، سعی ما بر این است تا به مدیران و معلمان به ویژه در پایه دوازدهم انگیزه بیشتری بدهیم تا آنها بتوانند در کنکور و امتحانات نهایی تأثیرگذاری بیشتری را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار نقش‌آفرینی مدیران و معلمان، همراهی اولیای دانش‌آموزان نیز بسیار مهم و اساسی است و ضرورت دارد جایگاه استان در ابعاد مختلف ارتقا یافته و ما بتوانیم پیشبرد بهتر امور را شاهد باشیم.

عاملی یکی دیگر از دغدغه‌های استان را کمبود فضای آموزشی به ویژه در اردبیل و برخی دیگر از شهرها اعلام کرد و ادامه داد: در حالی که سرانه فضای آموزشی در کشور به ازای هر دانش‌آموز ۶ متر مربع است، این سرانه در استان ۳.۷ دهم و در برخی شهرها نظیر اردبیل کمتر از ۲ متر مربع است.

وی به کمبود ۲ هزار کلاس درس در استان اشاره کرد و گفت: نوسازی مدارس با همکاری خیرین ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی را آغاز کرده و ما در کنار ساخت مدرسه، در حال تجهیز اردوگاه مقدس اردبیلی و راه‌اندازی مجموعه ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم تا دانش‌آموزان بتوانند از این فضاهای ورزشی و تربیتی نیز استفاده کنند.

استاندار اردبیل بیان کرد: تلاش می‌کنیم تا در کنار جبران کاستی‌های گذشته، نقص موجود را در حوزه تربیتی و آموزشی رفع کرده و برای سال‌های آینده امیدوار به تحول در نظام آموزشی و تربیتی باشیم.

کد مطلب 5928608

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    نظرات

    • فریده IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      13 8
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      بهترنیست ترمیم معدل برداشت بشه ودانش آموز استرس واضطرابش روکم کنید
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      1 0
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      سلام لطفا پول تقویتی ۱۴۰۱رو واریزکنید بعد چون اونموقع هرچی با اون پول میتونستیم بخریم امسالدوبرابرشده انصاف خوب چیزیه
    • بابایی IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      12 1
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      عات افت تحصیلی دانش آموزان و پایین بودن رتبه تو کنکور کم کاری اکثر معلمهاتو تدریس و آزمون پی درپی کلاسی هست واین برمیگرده بع عدم نارضایتی معلم از،حقوق و دریافتی لابد،،، بچه های الان همه شون تو کلیه درسها افت دارن و معدلشون در حد قابل قبول هست کاش معلم‌ها سعی بیشتری تو تدریس وفهمیدن بچه ها داشته باشن
    • امجد IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      2 1
      پاسخ
      وقتی استخدام اموزش پرورش از رشته های علوم تربیتی و روانشانسی که زمان خودشون ضعیف ترین دانش اموزان بودند صورت میگیره و در حالی که فارغ التحصیلان مهندسی جزو با هوشترین با استعداد ترین قشر جامعه هستند و بیکارند و حتی اموزش پرورش هم استخدامشان نمی کند نتیجه میشه افت سراسری تمام دانش اموزان .
      • لیلا IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        0 0
        حرف شما کاملا صحیح هست،بچه های مهندسی فراموش شدند،بچه هایی که رشته ریاضی خوندند فوق العاده باهوشند،متاسفانه دیگه دیده نمیشن.ای کاش از فارغ التحصیلان رشته های ریاضی و فنی در اموزش و پروش استفاده می کردند.

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