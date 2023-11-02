رتبه ۲۵ کنکور برای اردبیل قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از برترین‌های کنکور در مصلای اردبیل اظهار کرد: ما میراث دار مشکلات عدیده در نظام آموزشی هستیم به طوری که در ابتدای حضور در این استان مدیرکل سابق آموزش و پرورش را دعوت کردیم تا گزارشی از وضعیت آموزشی استان ارائه کند که به رغم مطلوبیت گزارش او، حقیقت چیز دیگری بود.

وی تصریح کرد: نه تنها در کنکور رتبه پایین ۲۵ کشور را داریم بلکه در دروس عمومی و تخصصی پایه دوازدهم و امتحانات نهایی وضعیت نمرات دانش‌آموزان استان اردبیل مطلوب و مناسب نیست.

استاندار اردبیل گفت: با شناخت این وضعیت در تلاش هستیم تا شرایط گذشته را جبران و وضعیت آموزشی مناسبی را فراهم کنیم که در این زمینه بحث عدالت آموزشی برای ما بسیار مهم و اساسی است.

عاملی افزود: در کنار رعایت عدالت آموزشی و برگزاری کلاس‌های تقویتی برای همه دانش‌آموزان مستعد در مناطق شهری و روستایی، سعی ما بر این است تا به مدیران و معلمان به ویژه در پایه دوازدهم انگیزه بیشتری بدهیم تا آنها بتوانند در کنکور و امتحانات نهایی تأثیرگذاری بیشتری را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار نقش‌آفرینی مدیران و معلمان، همراهی اولیای دانش‌آموزان نیز بسیار مهم و اساسی است و ضرورت دارد جایگاه استان در ابعاد مختلف ارتقا یافته و ما بتوانیم پیشبرد بهتر امور را شاهد باشیم.

عاملی یکی دیگر از دغدغه‌های استان را کمبود فضای آموزشی به ویژه در اردبیل و برخی دیگر از شهرها اعلام کرد و ادامه داد: در حالی که سرانه فضای آموزشی در کشور به ازای هر دانش‌آموز ۶ متر مربع است، این سرانه در استان ۳.۷ دهم و در برخی شهرها نظیر اردبیل کمتر از ۲ متر مربع است.

وی به کمبود ۲ هزار کلاس درس در استان اشاره کرد و گفت: نوسازی مدارس با همکاری خیرین ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی را آغاز کرده و ما در کنار ساخت مدرسه، در حال تجهیز اردوگاه مقدس اردبیلی و راه‌اندازی مجموعه ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم تا دانش‌آموزان بتوانند از این فضاهای ورزشی و تربیتی نیز استفاده کنند.

استاندار اردبیل بیان کرد: تلاش می‌کنیم تا در کنار جبران کاستی‌های گذشته، نقص موجود را در حوزه تربیتی و آموزشی رفع کرده و برای سال‌های آینده امیدوار به تحول در نظام آموزشی و تربیتی باشیم.