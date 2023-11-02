مادر شهیدان «فتاحی» آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه حاجیه خانم «شوکت فتاحی» مادر شهیدان «مصطفی و محمدسلطان فتاحی» در سن ۷۶ سالگی، پنج شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲ دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر صبور روز جمعه ۱۲ آبان ماه ساعت ۹ صبح اقامه با حضور خانواده معظم شهدا و مردم گتوند در گلزار شهدای این شهر برگزار و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

شهید «مصطفی فتاحی» در بیست و ششم شهریور ماه سال ۱۳۴۳ در گتوند دیده به جهان گشود و دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ در سن ۱۸ سالگی به فیض شهادت نائل شد.

شهید «محمدسلطان فتاحی» در بیستم مرداد ماه سال ۱۳۴۶ در گتوند دیده به جهان گشود و در تاریخ بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳ در سن ۱۷ سالگی به فیض به شهادت نائل آمد.