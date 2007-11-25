یک ستاره دنباله دار جدید در صورت فلکی سنبله شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ستاره دنباله دار جدید که با شناسه C/2007 W1 نامگذاری شده ، با کمک تلسکوپ با قطر آینه 5/1 متر رصدخانه "مانت لمون" آریزونا در شب 20 نوامبر در صورت فلکی سنبله شناسایی شد.

همچنین در صبح 21 نوامبر با کمک تلسکوپ 25/0 متر قطر آینه رصدخانه بیابانی نیومکزیکوی آمریکا این دنباله دار بار دیگر رصد شد.

در پی این دو رصد، 23 نوامبر ستاره شناسان تلسکوپ بزرگ 6/3 متر قطر آینه در رصدخانه اروپایی جنوب شیلی ماهیت این ستاره دنباله دار با شناسه C/2007 W1 را تائید کردند.

براساس گزارش پایگاه خبری اسا، این ستاره دنباله دار 400 برابر ضعیف تر از ستارگانی است که در یک شب بدون غبار با چشم غیرمسلح قابل رویت هستند.

پیش بینی های ستاره شناسان نشان می دهد که این دنباله دار که در حال حاضر در بالای مدار سیاره مریخ و در فاصله سه واحد نجومی از خورشید و زمین (در حدود 500 میلیون کیلومتر) واقع شده است، به تدریج به خورشید نزدیک می شود.

براساس پارامترهای مداری، این ستاره دنباله دار در ژوئن 2008 در حال عبور از کنار سیاره زهره در نزدیکترین فاصله خود با خورشید قرار می گیرد.