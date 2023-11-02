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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۱۹

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خبر داد:

دستگیری سارق نمایشگاه کاشی فروشی در همدان

دستگیری سارق نمایشگاه کاشی فروشی در همدان

همدان- فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری یک نفر سارق نمایشگاه کاشی فروشی در خیابان قاسم آباد همدان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام یک فقره سرقت از یک نمایشگاه کاشی فروشی در خیابان قاسم آباد همدان مراتب جهت شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: با حضور کارکنان در کلانتری ۱۶ مدنی در محل وقوع سرقت و رصد تصاویر به دست آمده از دوربین‌های مداربسته شخصی در این خصوص شناسایی که پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را دستگیر و به کلانتری انتقال که با انجام تحقیقات خاص پلیسی به سرقت از نمایشگاه اعتراف و با تشکیل پرونده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام محترم قضائی شد.

سرهنگ نجفی صالح گفت: از همشهریان عزیز خواستاریم با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری رسان ما در برقراری نظم و امنیت باشند.

کد مطلب 5928623

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