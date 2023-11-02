دستگیری سارق نمایشگاه کاشی فروشی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام یک فقره سرقت از یک نمایشگاه کاشی فروشی در خیابان قاسم آباد همدان مراتب جهت شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: با حضور کارکنان در کلانتری ۱۶ مدنی در محل وقوع سرقت و رصد تصاویر به دست آمده از دوربین‌های مداربسته شخصی در این خصوص شناسایی که پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را دستگیر و به کلانتری انتقال که با انجام تحقیقات خاص پلیسی به سرقت از نمایشگاه اعتراف و با تشکیل پرونده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام محترم قضائی شد.

سرهنگ نجفی صالح گفت: از همشهریان عزیز خواستاریم با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری رسان ما در برقراری نظم و امنیت باشند.