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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۳

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان عنوان کرد؛

جذب ۷۰ میلیارد تومانی تسهیلات بخش مشاغل خانگی در گلستان

جذب ۷۰ میلیارد تومانی تسهیلات بخش مشاغل خانگی در گلستان

گرگان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از جذب ۷۰ میلیارد تومانی تسهیلات بخش مشاغل خانگی در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر حسینعلی خواجه مظفری اظهار کرد: تا کنون از ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بخش مشاغل خانگی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان توانستیم جذب کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: طبق قولی که وزیر تعاون داد اگر میزان جذب استان در تسهیلات بخش مشاغل خانگی استان به ۸۰ میلیارد تومان برسد ۵۰ درصد به اعتبارات مشاعل خانگی استان افزوده می‌شود.

همچنین مهدی دهرویه فرماندار گنبدکاووس گفت: میزان تعهد اشتغال و پرداخت وام اشتغالزایی در این شهرستان در صورت همکاری بانک‌های مربوطه و دستگاه‌ها تا پایان سال تحقق خواهد یافت.

کد مطلب 5928636

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