جذب ۷۰ میلیارد تومانی تسهیلات بخش مشاغل خانگی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر حسینعلی خواجه مظفری اظهار کرد: تا کنون از ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بخش مشاغل خانگی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان توانستیم جذب کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: طبق قولی که وزیر تعاون داد اگر میزان جذب استان در تسهیلات بخش مشاغل خانگی استان به ۸۰ میلیارد تومان برسد ۵۰ درصد به اعتبارات مشاعل خانگی استان افزوده می‌شود.

همچنین مهدی دهرویه فرماندار گنبدکاووس گفت: میزان تعهد اشتغال و پرداخت وام اشتغالزایی در این شهرستان در صورت همکاری بانک‌های مربوطه و دستگاه‌ها تا پایان سال تحقق خواهد یافت.