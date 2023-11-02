به گزارش خبرنگار مهر، رضا مراد صحرایی عصر پنجشنبه در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل‌های مختلف دانش‌آموزان استان اصفهان، با اشاره به دغدغه آنان در خصوص آزمون سراسری کنکور، اظهار داشت: مصوبه شورای انقلاب فرهنگی این است که سال آینده نمرات پایان ترم پایه دوازدهم ۵۰ درصد در نتیجه کنکور تأثیر قطعی دارد و آزمون‌های پایه دهم و یازدهم نیز هماهنگ است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری امتحان نهایی هماهنگ در پایه دهم و یازدهم این است که برای عادلانه بودن آزمون‌ها دانش آموزان در سراسر کشور به یک سوال پاسخ دهند زیرا تاکنون به شکل‌های مختلف از دانش آموزان امتحان گرفته می‌شد اما نمره دهی باید عادلانه باشد و از این رو سوالات امتحانی می‌بایست یک شکل باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی را دیگر معلمان خود استان تصحیح نمی‌کنند و دوبار توسط معلمان دیگر استان‌ها تصحیح می‌شود، ادامه داد: امسال یکی از نتایج این بود که دانش آموزان همه کشور به طور محسوس توانستند به دانشگاه‌های خوب راه یابند و دیگر کنکور به تنهایی مبنا نیست.

صحرایی افزود: سال آینده نیز تأثیر نمرات نهایی پایه دوازدهم در نتیجه آزمون کنکور ۶۰ درصد خواهد بود و اینگونه کنکور به عنوان عامل اصلی نقش کمتری در ورود به دانشگاه‌ها خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کتاب‌های درسی عیناً مبنای طرح سوالات امتحانی است و سوالی خارج از کتاب طرح نمی‌شود، تصریح کرد: کنکور کار بزرگی بود که ۱۰ سال پیش تصویب و به قانون تبدیل شد اما نتوانستند اجرا کنند؛ ما در این دولت اجرا کردیم که این کار بزرگ به برخی ضربه هم زده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه گردش مالی کلاس‌های کنکور ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: برخی توقع دارند آینده فرزندانمان را به خاطر منافع آنان به خطر بیاندازیم اما ما اجازه نخواهیم داد.

صحرایی در ادامه به برنامه‌های پرورشی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های خوب ما راهیان نور و پیشرفت است که امسال یک میلیون نفر دانش آموز به این اردوها خواهند رفت.

وی با اشاره به اینکه این عدد یک شانزدهم دانش آموزان کشور و حدود هشت درصد جمعیت آنان است، ابراز داشت: در امور پرورشی مشارکت خانواده‌های دانش‌آموزان ضروری است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که دانش آموزان به طور پیوسته معلمان را ارزیابی کنند، افزود: ارزیابی دانش آموزان می‌تواند مبنای تصمیم گیری برای آموزگاران باشد.

صحرایی با بیان اینکه در صفحه ۲۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چگونگی تربیت دانش‌آموزان را تعیین کرده است، ابراز داشت: سند تحول بنیادین بر تربیت انسانی که خدا را دوست دارد، مسئولیت پذیر، عاقل و حقیقت جو، عدالت خواه و صلح جو و ظلم ستیز باشد، تاکید می‌کند اگر امروز دلتان برای بچه‌های غزه می سوزد این همان چیزی است که از یاعلی گفتن‌های مادران ما هنگام شیر دادن به ما رسیده است.

وی خطاب به دانش آموزان با بیان اینکه اگر در برابر ظالم سکوت کنید به اندازه همان‌ها ظلم کردید، ادامه داد: وطن دوستی و شجاعت از دیگر مواردی است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر آن تاکید شده است؛ امروزه برخی توطئه و از کلمه شهروند جهانی استفاده می‌کنند اما ما جهانی اندیش هستیم و ایران دوست، به بیان دیگر جهانی اندیش یعنی دنیا را بشناس و فتح کن اما برای ایران.

وزیر آموزش و پرورش، جمع گرایی و ولایت مداری را از دیگر نکات مورد توجه سند تحول بنیادین برشمرد و افزود: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری فلسطین کلید رمز آلود فرج امام زمان (عج) است.

صحرایی ادامه داد: اسرائیل نماد کفر و شیطان است که سر و ته آن را اگر دست لشکر اصفهان بدهید، جمع می‌کنند اما دلیل اینکه سر سازش با اسرائیل نداریم نماد کفر و باطل بودن آن است. رئیس جمهور رعشه دار آمریکا، انگیس روباه پیر استعمار و فرانسه برای چه آنقدر نگران هستند؟ برای اینکه می‌دانند اگر اسرائیل از بین برود، راه شکست خودشان باز می‌شود.

وی با بیان اینکه تربیت دانش آموز امیدوار، دارای عزت نفس، امانت‌دار، پاکدامن، با حیا، سالم، قانون مدار، نظم پذیر همان نکات مهمی است که سند تحول بنیادین برای آموزش و پرورش تعیین کرده است، تصریح کرد: با کمک شما دانش آموزان حتماً این اهداف محقق خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه دانش آموزان را به خواندن تاریخ توصیه کرد و افزود: خواندن تاریخ بسیار لذت بخش است و ما به عنوان مسئول شرمنده هستیم که کتاب‌ها را به خوبی ننوشتیم اما سعی می‌کنیم به زبان نوجوانان کتاب بنویسیم.

صحرایی خطاب به دانش آموزان اصفهانی گفت: تاریخ استان خود را بخوانید که اصفهان تمدن ساز بوده است؛ تاریخ ایران را هم بخوانید و ما برای اینکه نشان دهیم چقدر حفظ این کشور و نظام اهمیت دارد باید تاریخ بدانیم و این دقیقاً همان است که دشمن نمی‌خواهد.

وی با بیان اینکه با خواندن تاریخ اصالت و هویت برای شما مهم‌تر از هر موضوعی خواهد شد، ابراز داشت: ما خیلی اصالت داریم؛ تمام اروپا و غرب به اندازه اصفهان تاریخ ندارند، گنبدهای فیروزه‌ای اصفهان و فقط یکی از مسجدها و آثار تاریخی این شهر با کل تاریخ اروپا و آمریکا برابری می‌کند اما آنها با بزک کردن تاریخ خود را را بزرگ نشان دهند اما کور خواندند من مطمئنم نسل شما این‌ها را رسوا خواهند کرد.

صحرایی اظهار داشت: همه سعی ما در آموزش و پرورش این است که هر کاری می‌توانیم انجام دهیم تا استعدادهای بچه‌ها شکوفا شود.

وی ادامه داد: امسال برای اینکه مهر ۱۴۰۲ را متفاوت شروع کنیم شعار امسال را (همه با هم، یک صدا ایران، مدرسه قوی ایران قوی) انتخاب کردیم که دو پیام در دل این شعار نهفته بود؛ پیام اول برای کسانی که قصد فتنه و توطئه در این کشور دارند بدانند که همه یک‌صدا (ایران) می‌گویند.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: پیام دوم شعار مهر امسال برای مسئولان کشور بود زیرا قوی شدن ممکن است ده‌ها راه داشته باشد اما بی تردید مهمترین، اصلی ترین و اساسی‌ترین آن مدرسه است اگر مدرسه قوی شود ایران قوی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی وزیر آموزش و پرورش با تشکل‌های مختلف دانش آموزان استان اصفهان عصر امروز برگزار شد و ۱۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر در این نشست به بیان دغدغه‌ها و مسائل درسی و تحصیلی پرداختند.