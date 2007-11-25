به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 254 اثر از 81 یک هنرمند تصویرساز به چشم می خورد. در سمت چپ نمایشگاه آثار تصویرسازی هنرمندان پیشکسوتی چون زنده یاد مرتضی ممیز با دو اثر بی عنوان، "بنمای رخ که گلستانم آرزوست" و "امروز شهر ما را صدر رونق است" اثر محمدعلی بنی اسدی، "شغال و خم رنگ" از فیروزه گل محمدی و "خنک آن دم که نشینم" از عطیه مرکزی به چشم می خورد.

همچنین تصاویری از کریم نصر با عنوان "ستاره در گهواره" و چند اثر بی عنوان از مهوش مشیری نخستین تابلوهای نمایشگاه هستند که در برخورد اول، نظر مخاطب را به خود جلب می کند. کنار تابلوی این هنرمندان نوشته شده است: بخش مهمانان جشنواره.

در سالنهای زیرین نمایشگاه، تقریبا تمام هنرمندان تصویرساز با الهام از قصه های مثنوی معنوی به ارائه اثر پرداخته اند که بارزترین موضوعات این تابلوها را "شیر و گرگ و روباه"، "طوطی و بازرگان"، "آن کری را گفت افزون مایه ای"، "اژدهای مارگیر"، "فیل و خرگوش"، "هدهد و سلیمان"، "طوطی و بقال"، "عاشق شدن پادشاه بر کنیزک"، "فیل در تاریکی" و... تشکیل می دهد.

این موضوعات به خصوص "فیل در تاریکی" و "عاشق شدن پادشاه بر کنیزک" و"طوطی و بقال" عمده مضامین تابلوهای نمایشگاه هستند.

طبقه فوقانی نمایشگاه هم به تابلوهای هنرمندانی که با مضمون غزلیات شمس کار کرده اند اختصاص دارد. "با لب او چه خش بود گفت و شنید ماجرا"، "من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو"، "هرگز نرمد خلیل از آتش"، "امروز دیدم یار را، آن رونق هر کار را" آثاری هستند که با این مضمون به چشم می خورند.

در کنار آنها نیز سه اثر از کیوان عسگری - نقاش و مدرس دانشگاه هنر - به چشم می خورد. "وه چه بیرنگ و بی نشان که منم"، "هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست"، "ای توبه شکسته ام، از تو کجا بگریزم" موضوعات این تابلوها هستند.

دو اثر از مانلی منوچهری - تصویرگر و مدرس دانشکده هنرهای زیبای تهران - نیز با عناوین "عشق است بر آسمان پریدن" و "ای قوم به حج رفته کجایید" در نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده است.

یک اثر چیدمانی هم که ظاهرا تصویری از مولاناست در وسط سالن قرار دارد. همچنین در گوشه ای از سالن سه اثر ویدئوآرت با تصاویری نمادین از برخی اشعار مولانا وجود دارد که نام هنرمند در کنار آنها ذکر نشده است.

نخستین جشنواره و نمایشگاه تصویرگری شاهکارهای ادبی که 30 آذرماه در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شده، تا نهم آذر در این مکان ادامه خواهد داشت. دبیری این جشنواره برعهده کیانوش غریب پور است.