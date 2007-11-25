به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، حازم جندی مشاور وزیر اوقاف مصر گفت: وزارت اوقاف و امور اسلامی این کشور تدابیر لازم را برای اجرای طرح " اذان واحد" در نظر گرفته و با توجه به اعتبارات موجود این طرح از ماه آینده آغاز می شود.

جدال بسیاری در این خصوص انجام گرفت که کمیته امور دینی مجلس ملی مصر آن را آغاز کرد و ضمن رد تصمیم وزیر اوقاف مصر نسبت به طرح اذان واحد اظهار داشتند: طرح اذان واحد از سوی رادیو به صورت زنده شعائری که رسول خدا (ص) به آن تشویق می کرد را به حالت تعویق و یا تعلیق در می آورد.

وزیر اوقاف هم در پاسخ به این گروه تصریح کرد: این طرح از نظر شرعی جایز بوده و بدعت نیست. همه علما و فقها بر این مسئله متحد و متفق شده اند. حتی علی جمعه مفتی مصر نیز با فتوای رسمی اجازه اذان واحد در قاهره را داده چرا که معتقد است اصل در اذان اطلاع رسانی نسبت به این موضوع است.

طرح "اذان واحد" از طریق دستگاههای برقی و تجهیزات صوتی مدرن به بهترین شکل ابتدا در قاهره و پس از موفقیت در کل کشور مصر اجرا خواهد شد. وزیر اوقاف مصر یک بار در سال 2004 با این طرح موافقت کرد، ولی به دلیل مخالفتها منصرف شد .

گفته می شود طرح " اذان واحد" به منظور جلوگیری از سرو صداهای اضافی ارائه شده است. همچنین بر اساس فتواهای فرقه‌های مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی اذان واحد در یک کشور ممکن است و کفایت می کند.

محمد عبدالرحمان استاد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه الازهر با بیان اینکه اذان از شعائر اسلام و نماز است، گفت: باید به تفاوت زمانی اذان در قاهره و دیگر استانهای این کشور توجه شود حتی اگر این تفاوتها به اندازه ثانیه ای باشد، در شرع الهی باید مورد توجه قرار گیرد و کلمه " الله اکبر" در زمان خاص خود خوانده شود .