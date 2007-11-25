محمود صلاحی مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ریاست جمهوری در این حکم با اشاره به سوابق و تجربیات مفید محمود صلاحی وی را به سمت مشاور ئریس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرده است.

ریاست جمهوری همچنین در این حکم آورده است: شایسته است با بهره گیری از ظرفیتها و استفاده از نظر صاحبنظران ذیصلاح و باتوجه به قابلیتها و ظرفیت‌های مناطق آزاد و وویژه در امور ایرانگردی، جهانگردی، توسعه مراکز علمی و دانشگاهی، رشد و توسعه اقتصادی، امور زیربنایی، عمران و آبادانی، سرمایه گذاری و افزیش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیلی و صادرات محدد با برنامه روشن و کارآمد و نتیجه بخش و با ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات تحولی چشمگیر و سریع در راستای تحقق اهداف چهارگانه دولت خدمتگذار صورت پذیرد.

لازم به ذکر است محمود صلاحی تاکنون به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با دولت نهم همکاری می کرد اما در پی ادغام شورایعالی مناطق آزاد و چند شورایعالی اقتصادی دیگر و تشکیل شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی با شش کمیسیون زیرمجموعه آن منجمله کمیسیون تولید و مناطق آزاد، وی علاوه بر دریافت حکم مشاور رئیس جمهوری دبیری کمیسیون یاد شده را نیز به عهده خواهد داشت که این مسئله بیانگر توجه ویژه ریاست محترم جمهوری به اهداف و کارکردهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.