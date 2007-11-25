جایزه بزرگ جشنواره استکهلم به رومانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم داستان واقعی دو دانشجوست که در دوران حکومت کمونیست‌ها در رومانی می‌کوشند بچه‌‌ای را سقط کنند. "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" ماه مه گذشته نیز جایزه نخل طلا جشنواره فیلم کن را به خود اختصاص داد و ضمنا به عنوان نماینده رومانی در بخش بهترین فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان اسکار هشتادم حضور دارد.





آناماریا مارینکا در صحنه‌ای از فیلم "4 ماه، 3 هفته و 2 روز"

یکی از اعضاء هیئت داوران جشنواره درباره فیلم فیلمساز 39 ساله رومانیایی گفت: "این فیلم صادقانه و با نگاهی بی‌اندازه انسانی تاثیر سرکوب اجتماعی بر شخصیت‌های داستان را تشریح می‌کند." آناماریا مارینکا، بازیگر اصلی "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" نیز جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را برد و جیسن پاتریک بازیگر آمریکایی "منقضی" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد.

جایزه بهترین فیلمنامه به کارلوس ریگاداس برای "نور مخفی" رسید و یانوش کامینسکی برای "زنگ شیرجه و پروانه" جایزه بهترین فیلمبرداری را به خانه برد. اولیور برنت برای انیمیشن "پرسپولیس" برنده جایزه بهترین موسیقی شد. هیئت داوران جایزه بهترین فیلم اول را به "منطقه" رودریگو پلا داد و جایزه ویژه این بخش به "کنترل" آنتون کوربین رسید. جایزه فیپرشی بهترین فیلم بخش مسابقه به "کارامل" نادین لبکی رسید و "جانو" ساخته جیسن ریتمن برنده جایزه فیلم منتخب تماشاگران شد.

در جشنواره امسال پل شریدر فیلمنامه‌نویس آمریکایی فیلم‌هایی مانند "راننده تاکسی" و "گاو خشمگین" جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد و جایزه ویژه "جایزه خیالی Visionary" نیز به وس اندرسن فیلمساز آمریکایی خالق "راشمور"، "خانواده رویال تننبوم" و "زندگی در آب با استیو زیسو" اعطاء شد.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم از 15 نوامبر (24 آبان) با نخستین نمایش جهانی تریلر سوئدی "لئو" به کارگرانی جوزف فارز فیلمساز لبنانی‌تبار آغاز شد و امروز یکشنبه به طور رسمی به پایان می‌رسد. از ایران فیلم "آن سه" به کارگردانی نقی نعمتی در بخش "تصاویر آسیا" پخش شد. در جشنواره امسال 170 فیلم از بیش از 40 کشور حضور داشتند.