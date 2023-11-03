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۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۸

ضرغامی:

اماکن گردشگری در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار گیرد

اماکن گردشگری در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار گیرد

بیجار-وزیر میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گفت: اماکن فرهنگی و گردشگری تحت مدیریت میراث فرهنگی کردستان در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی وزیر معین دولت پنج شنبه شب با حضور در شهرستان بیجار در نشست با فعالان و نمایندگان واحدهای صنعتی و اقتصادی در فرمانداری این شهر حضور یافت.

ضرغامی در این نشست به مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان مأموریت داد و گفت: کلیه‌اماکن فرهنگی و گردشگری که تحت مدیریت میراث‌فرهنگی است، با برنامه‌ریزی، مدیریت جدی و توجه به عدم آسیب یا تداخل در روند کار مجموعه، در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار گیرد.

وی افزود: مباحث ویژه و قابل توجهی در این جلسه طرح شد که توسط فرماندار، مدیران میراث فرهنگی استان پیگیری و امیدواریم به نتیجه برسد.

کد مطلب 5928842

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