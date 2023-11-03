دستگیری ۶ نفر از عاملان اصلی نزاع دسته جمعی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: در پی تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ و اعلام نزاع دسته جمعی در محدوده بلوار امامت، مأموران کلانتری سجاد در محل حاضر شدند.

فرمانده انتظامی مشهد اضافه کرد: این درگیری بین اعضای ٢ خانواده که نسبت خویشاوندی نیز با هم دارند و به علت اختلافات مالی رخ داده بود.

وی گفت: در این نزاع فردی از طرفین دعوا با خودرو به یکی از افراد خانواده مقابل ضربه وارد کرده و باعث مصدومیت وی شده بود.

نگهبان افزود: مصدوم به بیمارستان فرستاده شد و ۶ نفر از طرفین نزاع از جمله راننده ضارب نیز در محل دستگیر و به کلانتری منتقل شدند و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شد.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد: هر نوع اختلاف مالی باید از طریق محاکم قضائی پیگیری شود و اقدامات خودسرانه باعث پیچیده‌تر شدن موضوع و ایراد خسارات مالی و جانی خواهد شد.