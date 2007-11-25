تیم فوتبال صربستان مقابل قزاقستان به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال صربستان دیشب در گروه A رقابت ها موفق شد تنها دیدار باقیمانده از این رقابت ها را با برتری یک بر صفر مقابل میهمان خود قزاقستان با برتری پشت سر بگذارد. برای صربستان در این دیدار سرگئی استاپنکو(گل به خودی) در دقیقه 78 گلزنی کرد. دیدار این دو تیم به علت بارش سنگین برف به تعویق افتاده بود.

صربستان با این پیروزی 21 امتیازی شد و در رده چهارم جدول رده بندی گروه A قرار گرفت.

تیم های لهستان و پرتغال با 28 و 27 امتیاز پیش از این به دور پایانی رقابت های یورو 2008 صعود کرده اند.