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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۴

مقدماتی یورو 2008 ؛

تیم فوتبال صربستان مقابل قزاقستان به برتری رسید

تیم فوتبال صربستان مقابل قزاقستان به برتری رسید

تیم فوتبال صربستان موفق شد در آخرین دیدار باقیمانده از رقابت های مقدماتی یورو 2008 مقابل قزاقستان به برتری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال صربستان دیشب در گروه A رقابت ها موفق شد تنها دیدار باقیمانده از این رقابت ها را با برتری یک بر صفر مقابل میهمان خود قزاقستان با برتری پشت سر بگذارد. برای صربستان در این دیدار سرگئی استاپنکو(گل به خودی) در دقیقه 78 گلزنی کرد. دیدار این دو تیم به علت بارش سنگین برف به تعویق افتاده بود.

صربستان با این پیروزی 21 امتیازی شد و در رده چهارم جدول رده بندی گروه A قرار گرفت.

تیم های لهستان و پرتغال با 28 و 27 امتیاز پیش از این به دور پایانی رقابت های یورو 2008 صعود کرده اند.

کد مطلب 592891

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