70 نخبه زن بسیجی در کرمان گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابوالقاسم نصراللهی ظهر امروز در مراسم تجلیل از ‪ ۷۰‬نخبه زن بسیجی استان کرمان اظهار داشت: زنان بسیجی با حضور فعال در تمامی عرصه ‌های کشور ثابت کرده‌اند که پشتیبان ارزشهای انقلاب اسلامی هستند.

وی ضمن اشاره به حضور زنان در دفاع مقدس افزود: فعالیت پر شور و سالم زنان در جامعه یکی از دستاوردهای بزرگ بسیج است و بسیجیان باید با تمام وجود از دستاوردهای این نهاد مقدس حفاظت کنند.

نصراللهی یادآور شد: پیروی از سه ویژگی راز داری، صبر و مدارا کردن با مردم بسیج را یا شکوه و متجلی کرده است.

وی عنوان کرد: بسیجیان در عرصه های اجتماعی ملایم ترین انسانهای جامعه هستند اما در صورت لزوم در مقابل دشمنان با صلابت ایستادگی خواهند کرد.