  1. استانها
  2. کرمان
۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۸

70 نخبه زن بسیجی در کرمان گردهم آمدند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان از گردهمایی 70 بانوی نخبه بسیجی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابوالقاسم نصراللهی ظهر امروز در مراسم تجلیل از ‪ ۷۰‬نخبه زن بسیجی استان کرمان اظهار داشت: زنان بسیجی با حضور فعال در تمامی عرصه ‌های کشور ثابت کرده‌اند که پشتیبان ارزشهای انقلاب اسلامی هستند.

وی ضمن اشاره به حضور زنان در دفاع مقدس افزود: فعالیت پر شور و سالم زنان در جامعه یکی از دستاوردهای بزرگ بسیج است و بسیجیان باید با تمام وجود از دستاوردهای این نهاد مقدس حفاظت کنند.

نصراللهی یادآور شد: پیروی از سه ویژگی راز داری، صبر و مدارا کردن با مردم بسیج را یا شکوه و متجلی کرده است.

وی عنوان کرد: بسیجیان در عرصه های اجتماعی ملایم ترین انسانهای جامعه هستند اما در صورت لزوم در مقابل دشمنان با صلابت ایستادگی خواهند کرد. 

کد مطلب 592893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها