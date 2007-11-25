کلیه زندانیان معتاد آذربایجان غربی از زندان آزاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ قاسم رشید نژاد، ظهر امروز در نسشتی خبری اظهار داشت: در حال حاضر 36 درصد از زندانیان این استان را افراد معتاد تشکیل می دهند که با اجرای این طرح کلیه معتادان از زندان های استان آزاد و برای معالجه و ترک اعتیاد به درمانگاه های استان منتقل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای کمک به این افراد برای ترک اعتیاد آنها در صورت تایید ستاد مبارزه با مواد مخدر و مراکز درمانی از سوی دولت وام پرداخت می شود.

رشید نژاد افزود: این طرح به مراکز درمانی وزندانهای کشور ابلاغ شده و در قالب اجرای این طرح تا دو ماه آینده هیچ یک از زندان های کشور فرد معتاد را به زندان راه نخواهند داد.

وی در ادامه با تاکید بر مقابله با افراد توزیع کننده مواد مخدر یادآور شد: در صورت شناسایی این افراد، پلیس به شدت با آنها برخورد خواهد کرد و این افراد در قالب این طرح قرار نمی گیرند.

سرهنگ رشید نژاد در ادامه با بیان اینکه زیرساخت های لازم برای اجرای بهتر طرح در استان آماده شده است، عنوان کرد: در این خصوص کلیه مراکز درمانی برای درمان افراد معتاد تجهیز شده اند و هیچ مشکلی از نظر تامین دارو و... وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در این زمینه تمام توان اجرایی و عملیاتی نیروی انتظامی که به برخورد به افراد معتاد صرف می شد، با اجرای این طرح به سمت برخورد شدید با توزیع کنندگان مواد مخدر سوق پیدا خواهد کرد.

این مسئول اعتیاد را یک بیماری دانست و گفت: برای ریشه کن کردن این پدیده شوم و خانمان برانداز، نیازرمند تعامل و همکاری همه جانبه تمامی دستگاه های دولتی هستیم.