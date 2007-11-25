سومین جشنواره مخترعین و مبتکرین بسیجی خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه منطقه خراسان جنوبی، ظهر امروز در این جشنواره با بیان اینکه از دیدگاه امام خمینی(ره)، حضرت علی (ع) اولین بسیجی بود، اظهار داشت: بسیج قدرتمند ایران تنها یک مجموعه نظامی نیست بلکه الگویی برای تمام جهان و بسترساز فرج امام زمان (عج) است.

حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی با اشاره به اینکه امروزه بسیج از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است یادآور شد: بسیج یک نهاد نظامی و فرهنگی است و توجه به پیشرفت های علمی در اولویت کار این نهاد قرار دارد.

عضو انجمن مبتکرین و مخترعین ایران و جهان نیز در این مراسم به اشاره به موقعیت ایران در جهان تصریح کرد: افتخارات و ابتکارات ایرانیان در سطح جهان بسیار چشمگیر است.

برهمند، خودباوری و نوآوری را مهمترین رکن در موفقیت دانست و افزود: باید باور کنیم که جایگاه جهانی از آن ماست و خود کم بینی باعث سست شدن اراده انسان می شود.

وی با اشاره به استعدادهای بالقوه جوانان ایرانی یادآور شد: اگر روش های درست برای جوانان توضیح داده شود، آنها به موفق ترین الگوی سایر کشورهای دنیا در زمینه علم تبدیل می شوند.

عضو انجمن مبتکرین و مخترعین ایران با بیان اینکه دشمنان نظام از پیشرفت علمی ایران در هراسند اظهار داشت: توجه به استعداد های نهفته جوانان نقش مهمی در راستای پیشرفت علم و فناوری دارد.

برهمند با انتقاد از برخی سهل انگاری ها در زمینه ظهور پیشرفت های علمی خاطر نشان کرد: در نمایشگاه سوئیس 50 مخترع جهت ارائه طرح پذیرفته شده بودند که به دلیل مشکل پاسپورت تنها 30 نفر موفق به ارائه اختراع شدند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی خراسان جنوبی نیز در حاشیه این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره با هدف تجلیل از دانشجویان مخترع و محقق، حمایت از دستاوردهای علمی- تحقیقاتی و حرکت به سوی جنبش نرم افزاری از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

به گفته سرهنگ موسی جوینده، بیش از 200 محقق و مخترع از شهرستان های خراسان جنوبی در این جشنواره حضور دارند.

در این مراسم از مبتکرین، ممتازین و مخترعین بسیجی خراسان جنوبی تجلیل شد.