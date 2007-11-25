آمار تصادفات رانندگی در شهرستان جیرفت 25 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابراهیم محمدی ظهر امروز در اولین یادواره گرامیداشت قربانیان حوادث ترافیکی شهرستان جیرفت اظهار داشت: سال گذشته 85 هزار نفر در اثر حوادث به اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان مراجعه کردند که از این تعداد 222 نفر فوت کردند.

وی اظهار داشت: از این تعداد مراجعه کننده 44 هزار و 395 نفر بر اثر حوادث ترافیکی به این مرکز مراجعه کرده اند.

محمدی عنوان کرد: هر ماه 44 بیمار اعزامی به مرکز کرمان داریم که 80 درصد مربوط به حوادث ترافیکی است که از این میزان 90 درصد آسیب دیدگی بر اثر ضربه مغزی است.

آمار تصادفات این شهرستان طی مدت هفت ماهه گذشته، 137 مورد بوده است.